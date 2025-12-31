ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Γιορτή για μικρούς και μεγάλους Παραμονή Πρωτοχρονιάς από το Δήμο Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια γιορτινή εκδήλωση γεμάτη χαρά, μουσική και ευχές, για να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Άγιο Βασίλη και να αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο που φεύγει

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 – παραμονή της Πρωτοχρονιάς – η κεντρική πλατεία, το λιμάνι, η Λίμνη Αγίου Νικολάου και το κτίριο του «Ειρηνοδικείου» όπου λειτουργεί το «Εργαστήρι του Αι Βασίλη», μεταμορφώνονται σε σημεία συνάντησης και γιορτής.

Η καθιερωμένη εκδήλωση για τον αποχαιρετισμό το παλιού χρόνου και την υποδοχή του Αι Βασίλη και του Νέου Χρόνου, θα ξεκινήσει στις 15:00 στην κεντρική πλατεία.

Ο παλιός χρόνος με την συνοδεία των 12 μηνών του και της Δημοτικής Φιλαρμονικής θα κατηφορίσει την «Ρ. Κουνδούρου» ενώ φθάνοντας στο παλιό λιμάνι της πόλης θα επιβιβαστεί σε βάρκα και θα μας αποχαιρετίσει.

Στις 15:30 από τη θάλασσα θα φθάσει ο Άγιος Βασίλης με το Νέο Χρόνο.

Με τη συνοδεία των συμπολιτών ο Αι Βασίλης θα κατευθυνθεί στη Λίμνη Βουλισμένη για να φωτογραφηθεί με τα παιδιά και να μοιράσει τα δώρα του.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από DJ (16:00 – 18:00)

Ο Αι Βασίλης θα επισκεφθεί το απόγευμα της Τετάρτης (31/12) το κτίριο του Ειρηνοδικείου όπου λειτουργεί τις τελευταίες μέρες το Εργαστήρι του και θα συνεχίσει να υποδέχεται τα παιδιά και να μοιράζει τα δώρα του.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί όλους τους δημότες να συμμετέχουν στην καθιερωμένη γιορτή να αποχαιρετίσουμε όλοι μαζί τον παλιό χρόνο και να ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος που έρχεται σε μια ζεστή, φιλόξενη και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
