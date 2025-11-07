Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

διαθέτει 60 θέσεις

μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για πτυχιούχους

• ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εκκλησιαστικών ακαδημιών

• παραρτημάτων νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

• πολυάριθμων ειδικοτήτων ΙΕΚ

αλλά και για όσες και όσους έχουν συμπληρώσει 120 ECTS και έχουν διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφούν από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα

Αιτήσεις συμμετοχής: 1-15 Νοεμβρίου

Εξετάσεις: 15-16-17 Δεκεμβρίου

Δείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ύλη των εξετάσεων εδώ: https://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/katataktiries-exetaseis