Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

διαθέτει 60 θέσεις

μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων για πτυχιούχους

• ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, εκκλησιαστικών ακαδημιών
• παραρτημάτων νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
• πολυάριθμων ειδικοτήτων ΙΕΚ

αλλά και για όσες και όσους έχουν συμπληρώσει 120 ECTS και έχουν διαγραφεί ή πρόκειται να διαγραφούν από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα

Αιτήσεις συμμετοχής: 1-15 Νοεμβρίου

Εξετάσεις: 15-16-17 Δεκεμβρίου

Δείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ύλη των εξετάσεων εδώ: https://www.philology.uoc.gr/spoudes/undergraduate-studies/katataktiries-exetaseis

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το νοσοκομείο, οι δύο τραυματίες από το φονικό
