Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εθελοντική οργάνωση «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» προχώρησε ο Δήμος Χερσονήσου. Το μνημόνιο υπογράφτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου, μεταξύ του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Σπύρου Κατσαμποξάκη και του εκπρόσωπου της οργάνωσης «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» κ. Δημήτρη Στειακάκη.

Η συνεργασία, αποτελεί επιστέγασμα της ομόφωνης απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (απόφαση υπ’ αριθμ. 308/2025), η οποία ενέκρινε το σχετικό σχέδιο και την αποστολή πρόσκλησης προς την οργάνωση.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ άλλων, προβλέπει:

• Την από κοινού προώθηση επιχειρησιακής και εκπαιδευτικής συνεργασίας στους τομείς Πολιτικής Προστασίας.

• Τη δυνατότητα δημιουργίας εθελοντικής ομάδας με έδρα τον Δήμο Χερσονήσου.

• Την ενίσχυση του Δήμου σε περίοδο επιχειρήσεων.

• Την διενέργεια ασκήσεων, την οργάνωση ημερίδων, την οργάνωση εσπερίδων και λοιπών δράσεων που θα συμβάλλουν στη θωράκιση του Δήμου απέναντι σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές σε επίπεδο πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

• Την ενεργοποίηση της οργάνωσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί κ.ά.), υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ, τα Τοπικά Σχέδια ΙΟΛΑΟΣ 2, ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ και ΒΟΡΕΑΣ και τις αποφάσεις του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χερσονήσου.

«Η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας μέσα από τη συνεργασία με οργανωμένες εθελοντικές ομάδες αποτελεί στρατηγική επιλογή για τον Δήμο μας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με την οργάνωση “ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ”, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσεων. Ευχαριστώ θερμά όλους τους εμπλεκόμενους για την αφοσίωση και την ετοιμότητα να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο».

Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το...

0
Άφαντα παραμένουν τα όπλα που ενεπλάκησαν στο φονικό του...

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας...

0
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 60 θέσεις μέσω κατατακτηρίων...

Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το...

0
Άφαντα παραμένουν τα όπλα που ενεπλάκησαν στο φονικό του...

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας...

0
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 60 θέσεις μέσω κατατακτηρίων...
