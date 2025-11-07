Δωρεάν μετάβαση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Ενημερώνουμε τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς και όλους

όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και θα ταξιδέψουν με το καράβι

των Μινωικών Γραμμών για να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παναγροτικό

Συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα την

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 μ.,

ότι η μετάβαση από και προς το Ηράκλειο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ,

καθώς το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων θα το καλύψει η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ευχαριστούμε τη MINOAN LINES για την έκπτωση του 50% στα εισιτήρια.

Ηράκλειο 6.11.2025

Για την ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ