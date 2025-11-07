ΚΡΗΤΗ

Δωρεάν μετάβαση των αγροτών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων για το συλλαλητήριο στην Αθήνα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενημερώνουμε τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς και όλους
όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και θα ταξιδέψουν με το καράβι
των Μινωικών Γραμμών για να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παναγροτικό
Συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα την
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 μ.,
ότι η μετάβαση από και προς το Ηράκλειο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ,
καθώς το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων θα το καλύψει η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Ευχαριστούμε τη MINOAN LINES για την έκπτωση του 50% στα εισιτήρια.

Ηράκλειο 6.11.2025
Για την ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το...

0
Άφαντα παραμένουν τα όπλα που ενεπλάκησαν στο φονικό του...

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας...

0
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 60 θέσεις μέσω κατατακτηρίων...

Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το...

0
Άφαντα παραμένουν τα όπλα που ενεπλάκησαν στο φονικό του...

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας...

0
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 60 θέσεις μέσω κατατακτηρίων...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σύσκεψη Εργασίας των Τουριστικών Φορέων με το Επιμελητήριο Χανίων
Επόμενο άρθρο
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Βορίζια: Στη φυλακή, μόλις βγουν από το νοσοκομείο, οι δύο τραυματίες από το φονικό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άφαντα παραμένουν τα όπλα που ενεπλάκησαν στο φονικό του...

Ανακοίνωση για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 60 θέσεις μέσω κατατακτηρίων...

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και της Εθελοντικής Οργάνωσης «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ» για δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εθελοντική οργάνωση «ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ»...

Σύσκεψη Εργασίας των Τουριστικών Φορέων με το Επιμελητήριο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Σύσκεψη Εργασίας των Τουριστικών Φορέων με το Επιμελητήριο Χανίων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST