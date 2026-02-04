Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Ανακοίνωση από την εταιρεία Google LLC για την τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

H εταιρεία Google LLC ανακοινώνει ότι, κατά το διάστημα από τις 5 Φεβρουαρίου 2026 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026, θα προβεί σε τρισδιάστατη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής, της Κρήτης, της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας,

της Μακεδονίας και της Θράκης, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου, του Αιγαίου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, με οχήματα και εξοπλισμό που θα φέρουν την ειδική σήμανση “Google Street View”. Ο σκοπός της χαρτογράφησης είναι η ανανέωση της υπηρεσίας Google Maps, συμπεριλαμβανομένου του Street View.

Τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα είναι θολωμένα, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση, πριν την ανάρτηση της χαρτογραφημένης περιοχής στην ιστοσελίδα της Google, google.com/maps.

Το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος, μπορεί να επισημάνει τη μη θόλωση ή τη μη επαρκή θόλωση οποιουδήποτε ατόμου ή πινακίδας κυκλοφορίας. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, επίσης, να ζητήσει τη θόλωση της εικόνας της οικίας του.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν ήδη θολώσει, το δικαίωμα αντίρρησης και μπορεί να ζητήσει την αφαίρεσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Βάσει των παραπάνω, τα δεδομένα είτε θολώνουν είτε διαγράφονται.

Το δικαίωμα αντίρρησης μπορεί, επίσης, να ασκηθεί πριν η χαρτογραφημένη περιοχή αναρτηθεί στον ιστότοπο, εκτός εάν τα δεδομένα έχουν ήδη θολώσει. Η θόλωση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη της υπηρεσίας ή, εάν η υποβολή του αιτήματος γίνει μετά την έναρξη της υπηρεσίας, μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή του. Τα πρωτογενή δεδομένα δεν θα πρέπει να διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου της Google στην ιστοσελίδα https://policies.google.com/privacy.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

AtmoHub απευθείας από την Σαχάρα: Ποιες περιοχές...

0
Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται στη χώρα, ξεκινώντας από...

Χανιά:Επίσκεψη του νέου Διοικητή του Πεδίου Βολής...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε σήμερα,...

AtmoHub απευθείας από την Σαχάρα: Ποιες περιοχές...

0
Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται στη χώρα, ξεκινώντας από...

Χανιά:Επίσκεψη του νέου Διοικητή του Πεδίου Βολής...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε σήμερα,...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
AtmoHub απευθείας από την Σαχάρα: Ποιες περιοχές της Ελλάδας θα «χτυπήσει» το κύμα αφρικανικής σκόνης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

AtmoHub απευθείας από την Σαχάρα: Ποιες περιοχές της Ελλάδας θα «χτυπήσει» το κύμα αφρικανικής σκόνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης αναμένεται στη χώρα, ξεκινώντας από...

Χανιά:Επίσκεψη του νέου Διοικητή του Πεδίου Βολής Κρήτης στον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε σήμερα,...

Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου για το 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύσκεψη φορέων στη Λότζια για την ασφαλή διεξαγωγή Με...

Λειψυδρία: Τι προτείνουν οι Ολλανδοί της HVA για το νερό της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το φάσμα της λειψυδρίας στην Κρήτη - Πώς η...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST