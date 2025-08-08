ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

Ανακοίνωση για τη διαδικασία που ακολούθησαν τα νοσοκομεία «Σιμανόγλειο» και «Ευαγγελισμός» από την πρώτη στιγμή που η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε για εξετάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι την κατάληξή της το βράδυ της ίδιας μέρας, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.

Όπως επισημαίνεται, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί, στη 1 το μεσημέρι. Ακολούθως, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

 

Πηγή: protothema.gr

ΠΚ team
ΠΚ team
