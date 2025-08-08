ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Τραγωδία με νεκρό ηλικιωμένο – Καίγονται σπίτια στην Ανατολική Αττική

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τεράστια μάχη των πυροσβεστών με την πύρινη λαίλαπα – Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στο πύρινο μέτωπο της Κερατέας, με τον εντοπισμό ενός νεκρού ηλικιωμένου, μέσα στο σπίτι του, από τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

Εκτός ελέγχου η φωτιά που καίει στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, η οποία ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα, ενώ καταγράφονται ήδη σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Η μάχη των πυροσβεστών είναι τιτάνια, με την πύρινη λαίλαπα, έχουν όμως απέναντί τους τους θυελλώδεις ανέμους, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στη μάχη και η αστυνομία με επιχειρήσεις απομάκρυνσης ηλικιωμένων -κυρίως- κατοίκων προς ασφαλή σημεία.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, αλλά πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη στον οικισμό Άρι,καθώς έχει περάσει μέσα από σπίτια, με τον οικισμό να καίγεται από άκρη σε άκρη και από την πλευρά που είναι η ρεματιά προς τη Δροσιά και από την πίσω πλευρά από το Μανούτσο.

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Αντιδράσεις δικηγόρων για την υποχρεωτική παράδοση κινητών...

0
Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε ανακοίνωσή της...

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ...

0
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνολικά 50.761.000...

Αντιδράσεις δικηγόρων για την υποχρεωτική παράδοση κινητών...

0
Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε ανακοίνωσή της...

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ...

0
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνολικά 50.761.000...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Καθηγητής ΕΚΠΑ για Λένα Σαμαρά: “Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία”
Επόμενο άρθρο
Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αντιδράσεις δικηγόρων για την υποχρεωτική παράδοση κινητών κατά την είσοδο στα ανακριτικά γραφεία

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σε ανακοίνωσή της...

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνολικά 50.761.000...

Λασίθι:Πολιτιστικό Καλεντάρι Δήμου Αγίου Νικολάου Σάββατο 9 Αυγούστου έως Παρασκευή 15 Αυγούστου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με την διοργάνωση του «9ου Φεστιβάλ Πλατείας», την γιορτή...

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έφυγε από τη ζωή...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST