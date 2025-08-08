Φωτιά στην Κερατέα: Τραγωδία με νεκρό ηλικιωμένο – Καίγονται σπίτια στην Ανατολική Αττική

Τεράστια μάχη των πυροσβεστών με την πύρινη λαίλαπα – Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.
Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στο πύρινο μέτωπο της Κερατέας, με τον εντοπισμό ενός νεκρού ηλικιωμένου, μέσα στο σπίτι του, από τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.
Εκτός ελέγχου η φωτιά που καίει στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, η οποία ξέσπασε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα, ενώ καταγράφονται ήδη σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.
Η μάχη των πυροσβεστών είναι τιτάνια, με την πύρινη λαίλαπα, έχουν όμως απέναντί τους τους θυελλώδεις ανέμους, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Συνεχή μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στη μάχη και η αστυνομία με επιχειρήσεις απομάκρυνσης ηλικιωμένων -κυρίως- κατοίκων προς ασφαλή σημεία.
Η φωτιά ξέσπασε αρχικά στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, αλλά πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Στο σημείο επιχειρούν190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».
Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη στον οικισμό Άρι,καθώς έχει περάσει μέσα από σπίτια, με τον οικισμό να καίγεται από άκρη σε άκρη και από την πλευρά που είναι η ρεματιά προς τη Δροσιά και από την πίσω πλευρά από το Μανούτσο.
