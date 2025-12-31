ΚΡΗΤΗ

Ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την Εορτή των Θεοφανείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ανακοινώνει, ότι την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, εορτή των Θεοφανείων, θα τελεσθεί ο Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Τίτου Ηρακλείου, κατά το έθος των τελευταίων ετών, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτανεία προς τον Λιμένα Ηρακλείου, όπου περί ώρα 11:00΄ π.μ., θα τελεσθεί ο αγιασμός των υδάτων.

Προσκαλούνται οι Αρχές του Τόπου και ο ευσεβής λαός να συμμετάσχoυν στις παραπάνω εκδηλώσεις.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
