ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Επισκέψεις της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και ανταλλαγή ευχών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ημέρες ανταλλαγής ευχών και δώρων και η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Γιαννουλάκη, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μέγαρο της Περιφέρειας Κρήτης,

συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο Αιμίλιο Παττακό, τον Νίκο Καμπάνη μέλος της ΔΕΕΠ και τομεάρχη ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και την πρόεδρο ΔΗΜΤΟ Μινώα Πεδιάδας Μάνια Οικονομάκη .

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, καθώς και με άλλους Αντιπεριφερειάρχες και στελέχη της Περιφέρειας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που αφορούν την Κρήτη και το Ηράκλειο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επίσης ο πρόεδρος Κώστας Γιαννουλάκης της ΔΕΕΠ πλαισιωμένος από τους αντιπροέδρους Γιάννη Χατζηνικολάου και Αιμίλιο Παττακό, την Γραμματέα της ΝΟΔΕ Νεκταρία Μανίκα και τον Ταμία και τομεάρχη παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικότητας Δημήτρη Γερωμαρκάκη επισκέφθηκαν την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου στο μέγαρο της ΕΛΑΣ όπου συναντήθηκαν και αντάλλαξαν ευχές με τον Αστυνομικό Διευθυντή Μανόλη Χρυσό τον Διοικητή Ασφάλειας Ηρακλείου Γιώργο Βαρδάκη και στον Διοικητή Τροχαίας Στέλιο Καρακούδη.

Ανταλλαγή ευχών έγινε και με τον Αντιπύραρχο Διοικητή ΠΕ.ΠΥ. Δ. Κρήτης Μιχαήλ Σεληνιωτάκη και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο, κατά την διάρκεια της οποίας τα στελέχη της ΔΕΕΠ ενημερώθηκαν για τις ενέργειες που έγιναν από την Υπηρεσία προς όφελος των πολιτών.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
