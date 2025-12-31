Χανιά : Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για εγκληματική ομάδα με ναρκωτικά

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί και ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Κατασχέθηκαν σχεδόν -75- γραμμάρια κοκαΐνης ,-3- συσκευές κινητών τηλεφώνων και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν χθες (30.12.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ,-3- αλλοδαποί (18χρονος ,21χρονος και ανήλικη) και 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη και καταπολέμηση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών , και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ έρευνα σε οικία σε περιοχή των Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -74,9- γραμμάρια κοκαΐνης

• Χρηματικό ποσό -140- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων

• -4- αυτοσχέδιες συσκευασίες προοριζόμενες για χρήση ναρκωτικών

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .