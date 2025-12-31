ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά : Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για εγκληματική ομάδα με ναρκωτικά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί και ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Κατασχέθηκαν σχεδόν -75- γραμμάρια κοκαΐνης ,-3- συσκευές κινητών τηλεφώνων και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν χθες (30.12.2025) το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ,-3- αλλοδαποί (18χρονος ,21χρονος και ανήλικη) και 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την πρόληψη και καταπολέμηση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών , και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ έρευνα σε οικία σε περιοχή των Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -74,9- γραμμάρια κοκαΐνης
• Χρηματικό ποσό -140- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων
• -4- αυτοσχέδιες συσκευασίες προοριζόμενες για χρήση ναρκωτικών

Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Κλειστές οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ...

0
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους...

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

0
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...

Ρέθυμνο:Κλειστές οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ...

0
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους...

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

0
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επισκέψεις της ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και ανταλλαγή ευχών
Επόμενο άρθρο
Παρουσίαση των «Σχολών Γονέων» της Περιφέρειας Κρήτης στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Το «Κρητικό Μοντέλο» ως πρότυπο στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Κλειστές οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου από τις 2 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους...

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...

Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τη Νέα Χρονιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καθώς αφήνουμε πίσω μας το 2025 και υποδεχόμαστε το...

Παρουσίαση των «Σχολών Γονέων» της Περιφέρειας Κρήτης στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Το «Κρητικό Μοντέλο» ως πρότυπο στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο του διεθνούς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Περιφέρεια...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST