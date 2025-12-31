Παρουσίαση των «Σχολών Γονέων» της Περιφέρειας Κρήτης στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Το «Κρητικό Μοντέλο» ως πρότυπο στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα

Στο επίκεντρο του διεθνούς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Περιφέρεια Κρήτης, με την παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος «Σχολές Γονέων» στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, στο πλαίσιο υψηλού επιπέδου επιστημονικού συμποσίου για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις και την κοινωνική συνοχή.

Το συμπόσιο με τίτλο «Ερεθίσματα για τις τρέχουσες προκλήσεις και προοπτικές για τη διεπιστημονική εκπαιδευτική έρευνα με γνώμονα τη βιωσιμότητα», διοργανώθηκε από το DSP-Kollegs GLOKFUL (Global Competence, Futures Literacy und Professionalität in der globalen Migrationsgesellschaft.

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη – Μπελαδάκη, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασε στους συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς το μοντέλο υποστήριξης γονέων που πραγματοποιείται από τις αρχές του 2025, στην Π. Ε. Ηρακλείου από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, αναδεικνύοντας πώς μια τοπική πρωτοβουλία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό θεσμό με διεθνή απήχηση.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε ενώπιον διακεκριμένων ακαδημαϊκών από το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, το Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ, το Πανεπιστήμιο της Bundeswehr Μονάχου και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Αμβούργου (HAW Hamburg).

Η παρουσίαση της Ελένης Μαράκη – Μπελαδάκη εστίασε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του προγράμματος, το οποίο έχει καταφέρει να ενδυναμώσει εκατοντάδες οικογένειες σε όλη την Κρήτη, παρέχοντας επιστημονική καθοδήγηση, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας, καθώς και να προλάβει ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, δημιουργώντας ένα δίχτυ προστασίας για το παιδί και τον έφηβο.

«Η επιτυχία των Σχολών Γονέων δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όρια του νησιού μας. Το γεγονός ότι το μοντέλο μας συζητείται σήμερα σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αποδεικνύει ότι η επένδυση στον άνθρωπο και τη γνώση είναι η πιο σωστή στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι «Σχολές Γονέων» αποτελούν πλέον έναν πυλώνα κοινωνικής πολιτικής που συνδυάζει την επιστημονική τεκμηρίωση με την πρακτική εφαρμογή, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια στους πολίτες της Κρήτης», τόνισε η Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη.