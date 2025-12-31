Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τη Νέα Χρονιά

Καθώς αφήνουμε πίσω μας το 2025 και υποδεχόμαστε το 2026, νιώθω την ανάγκη να σταθώ για λίγο σε όσα μας απασχόλησαν, μας δοκίμασαν και μας έκαναν να σκεφτούμε πιο βαθιά τι χώρα θέλουμε και τι κοινωνία αξίζουμε.

Η χρονιά που πέρασε ανέδειξε αδυναμίες θεσμών και δοκιμασίες για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μας υπενθύμισε πόσο απαραίτητη είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία και ένα κράτος δικαίου που λειτουργεί στην πράξη — ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη και δεν αφήνει περιθώριο να τιμωρείται ο τίμιος και να επιβραβεύεται η αυθαιρεσία.

Το 2025 ήταν επίσης μια χρονιά που έφερε στο προσκήνιο την αγωνία του κόσμου της παραγωγής. Άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο, που μοχθούν καθημερινά για να παράγουν και να τροφοδοτήσουν την χώρα μας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αβεβαιότητα, αδικίες και ένα πλαίσιο που συχνά δεν τους προστατεύει όσο θα έπρεπε. Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, συνέχισαν — με αξιοπρέπεια, επιμονή και βαθιά αγάπη για τον τόπο τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, γίνεται όλο και πιο καθαρό ότι η χώρα μας χρειάζεται θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν πραγματικά την εργασία και την παραγωγή, που να ενισχύουν το κράτος δικαίου και να αποκαθιστούν το αίσθημα δικαιοσύνης στην κοινωνία. Όχι λόγια, αλλά πράξεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.

Ταυτόχρονα, ζούμε σε μια περίοδο όπου πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται πίεση, ανασφάλεια, κόπωση. Η καθημερινότητα γίνεται συχνά πιο δύσκολη από όσο αξίζει σε μια κοινωνία με δυνατότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο και ιστορία. Κι όμως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, συνεχίζουμε να βλέπουμε πράξεις αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και συλλογικής προσπάθειας. Αυτές είναι που κρατούν ζωντανή την ελπίδα.

Το 2026 δεν έρχεται ως μια «μαγική αλλαγή». Έρχεται όμως ως μια νέα ευκαιρία: να επαναφέρουμε στο κέντρο τον άνθρωπο, να ξαναμιλήσουμε για δικαιοσύνη στην πράξη, για κράτος δικαίου, για ισονομία, για κοινωνική συνοχή, για αξιοκρατία, για ποιότητα ζωής και προοπτική — ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές που δικαιούνται να ονειρεύονται χωρίς φόβο.

Χρειαζόμαστε περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας, περισσότερη φροντίδα για τον διπλανό μας, περισσότερη πίστη ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν όταν υπάρχει συλλογική προσπάθεια και καθαρός στόχος. Να μην συμβιβαστούμε με το «λίγο», με το «δεν γίνεται αλλιώς», με μια κανονικότητα που αφήνει ανθρώπους πίσω.

Το νέο έτος ας γίνει αφορμή να σταθούμε λίγο πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Να ακούμε περισσότερο. Να διεκδικούμε με σεβασμό και επιμονή. Να επιλέγουμε την ελπίδα όχι ως σύνθημα, αλλά ως στάση ζωής.

Εύχομαι από καρδιάς το 2026 να φέρει υγεία, δύναμη και ηρεμία σε κάθε σπίτι. Να είναι μια χρονιά με περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη ανθρωπιά και περισσότερη πίστη στις δυνατότητές μας — ως κοινωνία και ως άνθρωποι.

Καλή Χρονιά σε όλες και όλους!

Κατερίνα Σπυριδάκη

Βουλευτής Λασιθίου ΠΑΣΟΚ