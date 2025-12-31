ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

Ημερομηνία:

Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 το πρωί, το Μουσικό Τμήμα του Πεδίου Βολής Κρήτης και η ΣΜΣ / 44 ΣΔΙ, οι οποίοι έπαιξαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, μεταφέροντας τις ευχές των αντίστοιχων Διοικητών του ΠΒΚ και της 5ης Α/Μ ΤΑΞ στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή.

Έπειτα η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Ρόδο» έπαιξαν και τραγούδησαν εορταστικές μελωδίες, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα όλων των παραβρισκόμενων.

Παρόντες μαζί με τους εργαζομένους της Π.Ε. Χανίων που παρακολούθησαν τους μικρούς και μεγάλους μουσικούς, ήταν και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιος Τσαπάκος, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Παιδείας, Πολιτισμού και Αποδήμου Ελληνισμού κα Σοφία Μαλανδράκη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. κ. Ευστράτιος Φλεμετάκης και ο Ειδικός Σύμβουλός Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αντώνης Παπαδεράκης.

Ο κύκλος των εορταστικών επισκέψεων για το 2025 έκλεισε με κεράσματα και ευχές από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, για ένα ευτυχισμένο και ειρηνικό Νέο Έτος 2026, με υγεία για όλους.

