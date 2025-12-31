Ρέθυμνο:Κλειστές οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου από τις 2 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2026

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 οι Υπηρεσίες της θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα δύνανται να εξυπηρετούν το κοινό, λόγω σημαντικών εσωτερικών εργασιών που απαιτούνται κατά τη διαδικασία μετάβασης στο νέο οικονομικό έτος.

Ειδικότερα, τα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών, θα πρέπει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να διεκπεραιώσουν το περίπλοκο και εξαιρετικά κρίσιμο έργο του κλεισίματος της χρήσης 2025 και της μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από το οικονομικό έτος 2025 στο νέο οικονομικό έτος 2026.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ελπίζει στην κατανόηση των δημοτών και των δημοτισσών και επισημαίνει ότι για επείγουσες υποθέσεις τους μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτηση τους στα τηλέφωνα 28313 41046 και 2831341030 και στο email: parisi2@rethymno.gr.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εύχεται σε όλες και σε όλους Καλή Χρονιά με Υγεία, Δύναμη και Ελπίδα.