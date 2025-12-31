ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Κλειστές οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου από τις 2 έως και τις 23 Ιανουαρίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες ότι από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 οι Υπηρεσίες της θα παραμείνουν κλειστές και δεν θα δύνανται να εξυπηρετούν το κοινό, λόγω σημαντικών εσωτερικών εργασιών που απαιτούνται κατά τη διαδικασία μετάβασης στο νέο οικονομικό έτος.

Ειδικότερα, τα στελέχη των Οικονομικών Υπηρεσιών, θα πρέπει στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να διεκπεραιώσουν το περίπλοκο και εξαιρετικά κρίσιμο έργο του κλεισίματος της χρήσης 2025 και της μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από το οικονομικό έτος 2025 στο νέο οικονομικό έτος 2026.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ελπίζει στην κατανόηση των δημοτών και των δημοτισσών και επισημαίνει ότι για επείγουσες υποθέσεις τους μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτηση τους στα τηλέφωνα 28313 41046 και 2831341030 και στο email: parisi2@rethymno.gr.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εύχεται σε όλες και σε όλους Καλή Χρονιά με Υγεία, Δύναμη και Ελπίδα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

0
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...

Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τη Νέα Χρονιά

0
Καθώς αφήνουμε πίσω μας το 2025 και υποδεχόμαστε το...

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

0
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...

Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τη Νέα Χρονιά

0
Καθώς αφήνουμε πίσω μας το 2025 και υποδεχόμαστε το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορταστικές επισκέψεις στην Π.Ε. Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επισκέφτηκαν σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου...

Λασίθι:Μήνυμα Κ. Σπυριδάκη για τη Νέα Χρονιά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καθώς αφήνουμε πίσω μας το 2025 και υποδεχόμαστε το...

Παρουσίαση των «Σχολών Γονέων» της Περιφέρειας Κρήτης στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ. Το «Κρητικό Μοντέλο» ως πρότυπο στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο του διεθνούς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Περιφέρεια...

Χανιά : Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για εγκληματική ομάδα με ναρκωτικά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί και ημεδαπός κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST