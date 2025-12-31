ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εορταστικό κλίμα και με έντονο το άρωμα της κρητικής παράδοσης πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη αντιπροσωπείας του 547 Α/Μ ΤΠ, του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνου και του Τάγματος Εθνοφυλακής Ρεθύμνου στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με αφορμή τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Οι φαντάροι από το 547 Α/Μ ΤΠ, τα μέλη του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και οι μουσικοί της Δημοτικής Φιλαρμονικής έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, γεμίζοντας τον χώρο με ήχους, χαμόγελα και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά. Τους υποδέχτηκε θερμά η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, κ. Μιχάλης Βάμβουκας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνης, κ. Μιχάλης Σαρρής μαζί με τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Η επίσκεψη κορυφώθηκε με χορούς, καθώς οι υπάλληλοι της ΠΕΡ συμμετείχαν ενεργά, χορεύοντας μαζί με τους βρακοφόρους και δημιουργώντας μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα που ανέδειξε τη δύναμη της παράδοσης και της συλλογικότητας.

Η κα Μαρία Λιονή ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και για τη διαχρονική συμβολή τους στη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, ευχόμενη σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία, χαρά και πρόοδο.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
