Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και ευχές πλημμύρισαν το Δημαρχείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παραδοσιακά κρητικά κάλαντα και γιορτινές μελωδίες πλημμύρισαν το Δημαρχείο Χανίων από μικρούς και μεγάλους, που έψαλαν τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στα μέλη της δημοτικής αρχής.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Γιώργος Φραγκιαδάκης αλλά και οι Αντιδήμαρχοι υποδέχθηκαν τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, με τις παραδοσιακές και σύγχρονες γιορτινές μελωδίες της.

Ακολούθησαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Ρόδο», που έψαλαν τα παραδοσιακά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα.

Ο Δήμαρχος Χανίων και τα μέλη της δημοτικής αρχής προσέφεραν σε όλους παραδοσιακό κέρασμα και αντάλλαξαν ευχές για Χρόνια Πολλά, με υγεία αλλά και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σημανδηράκης ευχήθηκε «ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να πραγματώσει τα όνειρά του και όλοι μαζί ως κοινωνία να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Δήμος Χανίων, οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι, προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο. Κλείνουμε μια χρονιά δύσκολη αλλά εποικοδομητική και ξεκινάμε το 2026 με απόλυτη αισιοδοξία.

Το 2026 θα είναι για τον Δήμο Χανίων η χρονιά των νέων μεγάλων έργων, νέα έργα θα έρθουν για να ολοκληρωθεί σε πολύ σημαντικό επίπεδό το κομμάτι της δουλειάς, που οφείλουμε να κάνουμε, για να παραδώσουμε τον τόπο καλύτερο από ό,τι τον παραλάβαμε. Χρόνια Πολλά με υγεία και αισιοδοξία».

Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με...

0
Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης...

Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες...

0
Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το...

Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με...

0
Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης...

Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες...

0
Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το...
