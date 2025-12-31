ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3 – άτομα για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια στο Ρέθυμνο

Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -310- ευρώ και ζεύγος κύβων
Συνελήφθησαν, χθες (30.12.2025) στο Ρέθυμνο , από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης -3- άτομα για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων, που διενεργούνται για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων, χθες (30.12.2023) βραδινές ώρες από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, 51χρονος ημεδαπός προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος είχε επιτρέψει σε -2- ημεδαπούς ( 71 και 57 ετών) τη συμμετοχή στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιγνίου «κύβοι» με συνομολόγηση χρηματικού στοιχήματος και απόδοση κερδών στους παίκτες, οι οποίοι και συνελήφθησαν ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του καταστήματος και σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
• Το χρηματικό ποσό των -310- ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου
• Ζεύγος κύβων

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης...

Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες μελωδίες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το...

Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν στον...

ΠαΓΝΗ:Θα λειτουργεί κανονικά ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN) από 2 Ιανουαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 02/01/2026, στο Πανεπιστημιακό...

