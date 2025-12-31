ΠαΓΝΗ:Θα λειτουργεί κανονικά ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN) από 2 Ιανουαρίου

ΚΡΗΤΗΠαΓΝΗ:Θα λειτουργεί κανονικά ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN) από 2 ΙανουαρίουΑπό: Team Πολ. ΚρήτηςΗμερομηνία:31/12/2025Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 02/01/2026, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα λειτουργεί κανονικά ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN), για την εξυπηρέτηση των Ασθενών μας.TagsΠαραπολιτικά ΚρήτηςΠροηγούμενο Άρθροplaceholder textΕπόμενο Άρθροplaceholder text Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με... 2 ώρες ago 0 Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης...Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες... 2 ώρες ago 0 Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το... Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με... 2 ώρες ago 0 Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης...Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες... 2 ώρες ago 0 Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το... Προηγούμενο άρθροΡέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνιαΕπόμενο άρθροΠρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ΚρήτηςTeam Πολ. Κρήτης Share post:FacebookTwitterPinterestWhatsApp SubscribeI want inI've read and accept the Privacy Policy.Popular Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής ΒιβλιοθήκηςΡέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες μελωδίεςΠρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ΚρήτηςΡέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνιαSuper Cup: Η ΕΛ.ΑΣ απαγορεύει τις υπαίθριες συναθροίσεις φιλάθλων στο κέντρο του ΗρακλείουMore like thisRelated Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Team Πολ. Κρήτης - 31/12/2025 Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης...Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες μελωδίες Team Πολ. Κρήτης - 31/12/2025 Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το...Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης Team Πολ. Κρήτης - 31/12/2025 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν στον...Ρέθυμνο:Σύλληψη τριών ατόμων για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παίγνια Team Πολ. Κρήτης - 31/12/2025 Συνελήφθησαν -3 – άτομα για διενέργεια και συμμετοχή...