ΠαΓΝΗ:Θα λειτουργεί κανονικά ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN) από 2 Ιανουαρίου

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 02/01/2026,

στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα λειτουργεί κανονικά

ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN), για την εξυπηρέτηση των Ασθενών μας.