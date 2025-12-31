ΚΡΗΤΗ

ΠαΓΝΗ:Θα λειτουργεί κανονικά ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN) από 2 Ιανουαρίου

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 02/01/2026,
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα λειτουργεί κανονικά
ο Ποζιτρονικός Τομογράφος (PET – SCAN), για την εξυπηρέτηση των Ασθενών μας.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
