Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έψαλαν στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο χορωδίες και μουσικές μπάντες διαφόρων φορέων, δημιουργώντας χαρμόσυνη ατμόσφαιρα στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, προ¬α¬ναγ¬γέλ¬λον¬τας με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο τη μ¬εγά¬λη Δε¬σπο¬τι¬κή Ε¬ορ¬τή της Περιτομής του Κυρίου και την έλευση του νέου έτους 2026.

Τα κά¬λαν¬τα έ¬ψα¬λαν στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης: η χορωδία της 44ης ΣΔΙ-ΣΕΑΠ, η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και πολλά παιδιά. Ο Σεβασμιώτατος, δέχθηκε καθ᾿ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τις ευχές αρκετών ευσεβών Χριστιανών.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κ. Μεθόδιο, τον Πρωτοσύγκελλο π. Βαρθολομαίο Βογιατζόγλου και τους κληρικούς και λαϊκούς που διακονούν στα Γραφεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ευ¬χα¬ρί¬στη¬σε ό¬λους όσοι τον επισκέφθηκαν για την α¬γά¬πη και τις ευ¬χές τους και αν¬τευ¬χή¬θη¬κε να είναι ευλογημένο, ειρηνικό και ευφρόσυνο το νέο έτος της χρηστότητας του Κυρίου.