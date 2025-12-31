Ρέθυμνο:Το Δημαρχείο πλημμύρισε από ευχές και πρωτοχρονιάτικες μελωδίες

Χαρούμενη, εορταστική και προπαντός μελωδική ατμόσφαιρα επικράτησε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνης που πλημμύρισε από τους καλαντιστάδες οι οποίοι έδωσαν τον απαραίτητο πρωτοχρονιάτικο τόνο και αντάλλαξαν ευχές με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και τους υπαλλήλους του Δήμου ενόψει του νέου έτους.

Την αυλαία των παραδοσιακών μελωδιών άνοιξε ενώπιον του Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη, του Εντεταλμένου Συμβούλου Γιώργη Παπαδόσηφου και υπαλλήλων του Δήμου, η μπάντα της Δημοτικής Φιλαρμονικής την οποία διηύθυνε ο Αρχιμουσικός Αντώνης Μαυράκης.

Τη σκυτάλη έλαβε η χορωδία της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας Χανίων-5η Μεραρχία Κρήτης με επικεφαλής τον Αρχιλοχία Νεκτάριο Παπαμιχαήλ και τον Επιλοχία Νικόλαο Τιγγιρίδη, που εκτός από τα παραδοσιακά κάλαντα αφιέρωσε και δυο μαντινάδες στον Δήμαρχο Ρεθύμνης, στον οποίο ευχήθηκε «Βάστα γερά την πόλη», τσουγκρίζοντας προς χάριν του εθίμου και τα ποτηράκια με τη ρακή.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του την αντιπροσωπεία του Τάγματος Εθνοφυλακής Ρεθύμνου με επικεφαλής τον Ανθυπολοχαγό Ανάργυρο Μαραγκουδάκη.

Εκτός από τις τρεις προγραμματισμένες επισκέψεις ο Δήμαρχος Ρεθύμνης άκουσε επίσης τα χαρμόσυνα κάλαντα της ημέρας από πολλές ομάδες παιδιών που τα υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά στο γραφείο του, τα τράταρε και τους ευχήθηκε υγεία, δύναμη και πρόοδο.