Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Ρεθύμνης με τον Πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και ο Πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. .

Ο Γιώργης Χ. Μαρινάκης υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, αντάλλαξαν ευχές ενόψει του νέου έτους και βρήκαν την ευκαιρία να συζητήσουν με χαλαρή και εορταστική διάθεση για διάφορα θέματα της επικαιρότητας, όπως επίσης και για δράσεις και συνέργειες που εμπεριέχονται στις ατζέντες του Δήμου και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Οι δυο άνδρες συνομολόγησαν ότι «οι μεταξύ μας συζητήσεις είναι πάντοτε ευχάριστες και δημιουργικές στο πλαίσιο της φιλικής και ισχυρής σχέσης που έχουμε οικοδομήσει».

