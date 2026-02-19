Αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του ΕΑΚΗ 1,2 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού και υλοποίηση από την Περιφέρεια Κρήτης

Την προγραμματική σύμβαση με την οποία το Υπουργείο Αθλητισμού χρηματοδοτεί την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου (ΕΑΚΗ), ύψους 1.200.000 ευρώ, συνυπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μηνάς Καπετανάκης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αθλητισμού, υλοποιείται με την παρακολούθηση της Περιφέρειας Κρήτης και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες και τα σωματεία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή μιας νέας πισίνας 25 μέτρων, η οποία θα αποσυμφορήσει την κεντρική πισίνα του κολυμβητηρίου, όπου αθλούνται 1.500 παιδιά.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ριζική συντήρηση στη μεγάλη δεξαμενή, η οποία περιλαμβάνει αποξήλωση των υφιστάμενων πλακιδίων που χρονολογούνται από το 1978, εφαρμογή νέας στεγάνωσης και τοποθέτηση καινούργιων πλακιδίων, προκειμένου η εγκατάσταση να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις αθλητικές ανάγκες για τις επόμενες δεκαετίες.

Δήλωση Υπουργού Αθλητισμού

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά σημαντική για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο και συνολικά στην Κρήτη.

«Η σημερινή υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί μια σπουδαία μέρα για τον αθλητισμό στο Ηράκλειο και συνολικά στην Κρήτη. Μέσα από την άριστη συνεργασία μας με την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, προχωράμε στη ριζική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΗ, δίνοντας οριστικές λύσεις σε ανάγκες πολλών ετών. Με τη δημιουργία της νέας πισίνας και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών,

παραδίδουμε στη νέα γενιά, στα σωματεία και στους αθλητές του νησιού ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό αθλητικό κέντρο. Αποδεικνύουμε έμπρακτα πως, όταν η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο αθλητισμός της Κρήτης αλλάζει σελίδα και στοχεύει ακόμα πιο ψηλά».

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία της σύμπραξης των φορέων και τον ευρύτερο σχεδιασμό για τις αθλητικές υποδομές του νησιού:

«Μέσα από μια σημαντική συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση, καθώς και με τη διοίκηση του ΕΑΚΗ και τον Πρόεδρο Μηνά Καπετανάκη, προχωράμε στην υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου 1.200.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο. Η συνεργασία και η συνέργεια πρέπει να υπάρχει για τους αθλητές και για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ως Περιφέρεια και ανακοινώνουμε αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο, το Λασίθι, και αργότερα σε Ρέθυμνο και Χανιά, αναβαθμίζοντας όλες τις υποδομές. Επενδύουμε στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και οφείλουμε τα χρήματα που υπάρχουν να τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο, υπέρ των αθλητών και των παιδιών μας».

Δήλωση Προέδρου ΕΑΚΗ

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΑΚΗ Μηνάς Καπετανάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Υπουργό και τον Περιφερειάρχη, εκ μέρους και της διοίκησης του ΕΑΚΗ. Όπως επισήμανε, η νέα 25άρα πισίνα θα δώσει μια τεράστια «ανάσα» στις προπονήσεις των 1.500 παιδιών αλλά και των αθλητών που φέρνουν διεθνείς διακρίσεις, ενώ τα έργα συντήρησης στη μεγάλη πισίνα θα αναβαθμίσουν την ποιότητα και την ασφάλεια της υποδομής, ωθώντας το άθλημα της κολύμβησης ακόμα πιο ψηλά.

Στην υπογραφή παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, ο Ευρωβουλευτής Μανόλης Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης, εκπρόσωποι φορέων και μέλη της Διοίκησης του ΕΑΚΗ.