Ηράκλειο: Την Τρίτη η κηδεία της Λουίζας Καλοκαιρινού – Η επιθυμία της οικογένειάς της

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βαρύ πένθος για τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Την απώλεια της μητέρας του Λουίζας, η οποία “έφυγε” το πρωί του Σαββάτου σε ηλικία 94 ετών, θρηνεί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.
Η κηδεία της Λουίζας Καλοκαιρινού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 11 το πρωί.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων, παρακαλείται όποιος το επιθυμεί να ενισχύσει τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού για τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Χώρου.

Μια ζωή γεμάτη αθόρυβη προσφορά, αξιοπρέπεια και αγάπη
H Λουίζα Καλοκαιρινού αφήνει πίσω της μια παρακαταθήκη αθόρυβης προσφοράς, αξιοπρέπειας και αγάπης.

Γεννημένη στο Ηράκλειο, έζησε μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας συνειδητά τη διακριτικότητα και την ουσία. Δεν επιδίωξε ποτέ την αυτοπρόσωπη προβολή και προτίμησε να εκφράζεται μέσα από τις πράξεις της. Μέσα από την προσφορά και τη φροντίδα.

Υπήρξε άνθρωπος με βαθύ αίσθημα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Η συμβολή της σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς και πολιτισμού ήταν ουσιαστική και διαχρονική, τόσο μέσα από τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού όσο και στη δημιουργία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, έργα στα οποία αφιέρωσε τη ζωή του ο άνθρωπος της δικής της ζωής, Ανδρέας Καλοκαιρινός. Με σεμνότητα αλλά και σταθερότητα, η Λουίζα στάθηκε δίπλα στον συνάνθρωπο, προσφέροντας γενναιόδωρα φροντίδα, ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην προσωπική της ζωή, η Λουίζα Καλοκαιρινού ήταν ένας σταθερός πυλώνας, ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όλη την οικογένεια. Πάντα παρούσα, πάντα ενεργή, πάντα δίπλα στους ανθρώπους της, ευτύχησε να δει την οικογένειά της να μεγαλώνει και να προοδεύει, να χαρεί παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.https://www.cretalive.gr/

