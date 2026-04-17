Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα» την ασφάλεια και το χαμηλό κόστος

Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Ισχυρή παραμένει η επιθυμία των Ευρωπαίων για αποδράσεις το επόμενο εξάμηνο, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την ακρίβεια. Ωστόσο η κρίση διαφοροποιεί τόσο τις ημέρες των διακοπών όσο και τις δαπάνες για ταξίδια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC), το 82% των πολιτών σχεδιάζει να ταξιδέψει άμεσα, σημειώνοντας άλμα 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι. Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Το 59% των ταξιδιωτών στρέφεται προς μεσογειακούς προορισμούς, αναζητώντας το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», μια τάση που παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο 17% συγκριτικά με το 2025. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον για την Ανατολική Ευρώπη υποχωρεί, ενώ σταθερή παραμένει η προτίμηση για ενδοευρωπαϊκές μετακινήσεις (65%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Πλέον, ένας στους δύο Ευρωπαίους (51%) επιλέγει μέρη «εκτός της πεπατημένης», σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον υπερτουρισμό και να ανακαλύψει νέες εμπειρίες. Αν και η πρόθεση για ταξίδι είναι αυξημένη, το πορτοφόλι των Ευρωπαίων φαίνεται πιο πιεσμένο. Λιγότερες δαπάνες Η έρευνα αποκαλύπτει σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, μικρότερη διάρκεια ταξιδιών, περικοπές δαπανών, λιγότερα ταξίδια. Οι ταξιδιώτες προτιμούν πλέον αποδράσεις 4-6 διανυκτερεύσεων, εγκαταλείποντας τις πολυήμερες διακοπές (7-12 ημέρες) του παρελθόντος. Το διαθέσιμο budget έχει συρρικνωθεί αισθητά. Η πλειονότητα σχεδιάζει να ξοδέψει από 501 έως 1.000 ευρώ, όταν πέρυσι η κυρίαρχη κατηγορία δαπανών κυμαινόταν μεταξύ 1.501 και 2.500 ευρώ. Οι περισσότεροι περιορίζονται σε ένα ή δύο ταξίδια, ενώ οι «συστηματικοί» ταξιδιώτες (3+ ταξίδια) μειώθηκαν λόγω κόστους. Καθοριστικός παράγοντας η ασφάλεια Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η ασφάλεια αναδεικνύεται στο νούμερο ένα κριτήριο επιλογής (22%). Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή προβληματίζουν το 18% των ερωτηθέντων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει η κύρια πηγή ανησυχίας για το 20%. Αυτό που παρατηρείται είναι μια μικρή άνοδος στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, αν και το αεροπλάνο διατηρεί τα πρωτεία. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος παραμένουν οι μήνες αιχμής, με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να κερδίζουν επίσης έδαφος στη συνολική ετήσια κατάταξη.