Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα» την ασφάλεια και το χαμηλό κόστος

Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν.

Ισχυρή παραμένει η επιθυμία των Ευρωπαίων για αποδράσεις το επόμενο εξάμηνο, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και την ακρίβεια.

Ωστόσο η κρίση διαφοροποιεί τόσο τις ημέρες των διακοπών όσο και τις δαπάνες για ταξίδια.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών (ETC), το 82% των πολιτών σχεδιάζει να ταξιδέψει άμεσα, σημειώνοντας άλμα 10 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι.

Η νότια Ευρώπη αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της σεζόν. Το 59% των ταξιδιωτών στρέφεται προς μεσογειακούς προορισμούς, αναζητώντας το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», μια τάση που παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο 17% συγκριτικά με το 2025. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον για την Ανατολική Ευρώπη υποχωρεί, ενώ σταθερή παραμένει η προτίμηση για ενδοευρωπαϊκές μετακινήσεις (65%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς. Πλέον, ένας στους δύο Ευρωπαίους (51%) επιλέγει μέρη «εκτός της πεπατημένης», σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον υπερτουρισμό και να ανακαλύψει νέες εμπειρίες.

Αν και η πρόθεση για ταξίδι είναι αυξημένη, το πορτοφόλι των Ευρωπαίων φαίνεται πιο πιεσμένο.

Λιγότερες δαπάνες

Η έρευνα αποκαλύπτει σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, μικρότερη διάρκεια ταξιδιών, περικοπές δαπανών, λιγότερα ταξίδια.

Οι ταξιδιώτες προτιμούν πλέον αποδράσεις 4-6 διανυκτερεύσεων, εγκαταλείποντας τις πολυήμερες διακοπές (7-12 ημέρες) του παρελθόντος.

Το διαθέσιμο budget έχει συρρικνωθεί αισθητά. Η πλειονότητα σχεδιάζει να ξοδέψει από 501 έως 1.000 ευρώ, όταν πέρυσι η κυρίαρχη κατηγορία δαπανών κυμαινόταν μεταξύ 1.501 και 2.500 ευρώ.

Οι περισσότεροι περιορίζονται σε ένα ή δύο ταξίδια, ενώ οι «συστηματικοί» ταξιδιώτες (3+ ταξίδια) μειώθηκαν λόγω κόστους.

Καθοριστικός παράγοντας η ασφάλεια

Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η ασφάλεια αναδεικνύεται στο νούμερο ένα κριτήριο επιλογής (22%).

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή προβληματίζουν το 18% των ερωτηθέντων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει η κύρια πηγή ανησυχίας για το 20%.

Αυτό που παρατηρείται είναι μια μικρή άνοδος στις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, αν και το αεροπλάνο διατηρεί τα πρωτεία.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Μάιος, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος παραμένουν οι μήνες αιχμής, με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να κερδίζουν επίσης έδαφος στη συνολική ετήσια κατάταξη.

