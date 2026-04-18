Κρήτη: Επίσημα στην Αγυιά η δομή υποδοχής μεταναστών – Υπεγράφη η σύμβαση με το Υπουργείο

Σύμβαση παραχώρησης ακινήτου για τη λειτουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΠΥΥΤ) στην περιοχή της Αγυιάς Χανίων υπεγράφη στις 16 Μαρτίου 2026 μεταξύ της «Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε.» (ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε.) και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η σύμβαση αφορά το κτήριο της πρώην Περιφερειακής Αγοράς στην Αγυιά Χανίων, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση της χρήσης του χώρου, με σαφή καθορισμό των όρων παραχώρησης και λειτουργίας. Ειδικότερα, παραχωρείται, έναντι αποζημίωσης, συγκεκριμένο τμήμα γεωτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 9.019,09 τ.μ., στη θέση «Τηγανίτης» της τοπικής κοινότητας Γαλατά, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων. Στο παραχωρούμενο τμήμα περιλαμβάνεται υφιστάμενο κτίσμα με υπόστεγο επιφάνειας 3.610,82 τ.μ., ενώ τα ακριβή όρια και χαρακτηριστικά αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, το ακίνητο παραχωρείται αποκλειστικά για τη στέγαση και λειτουργία της ΠΥΥΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για παραχώρηση χρήσης για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και δεν συνεπάγεται μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των δύο πλευρών. Παράλληλα, η χρήση χαρακτηρίζεται ως προσωρινή και ανακλητή, χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα συνέχισης της εγκατάστασης πέραν της συμφωνημένης περιόδου. Η χρήση του ακινήτου περιορίζεται αυστηρά στις ανάγκες λειτουργίας της δομής υποδοχής και συναφών διοικητικών υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται αλλαγή χρήσης, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της δομής, προβλέπεται σειρά τεχνικών παρεμβάσεων στον χώρο, οι οποίες περιλαμβάνουν την περίφραξη του παραχωρούμενου τμήματος με περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, την επισκευή και υγρομόνωση της στέγης όπου απαιτείται, καθώς και εσωτερικές διαρρυθμίσεις με γυψοσανίδες στον εκθεσιακό χώρο. Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων και η εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών για την ηλεκτροδότηση κοντέινερ-γραφείων, κινητής ιατρικής μονάδας και περιμετρικού φωτισμού. Επιπλέον, προβλέπονται υδραυλικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία εξωτερικών κινητών ντουζιερών και η σύνδεσή τους με τον υφιστάμενο βιολογικό καθαρισμό, καθώς και ενδεχόμενη επαύξηση της δυναμικότητάς του, εφόσον απαιτηθεί. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ακόμη εργασίες για την εγκατάσταση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με μελέτη που θα εγκριθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και επίχωση της εξωτερικής ράμπας και ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντος χώρου. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αναλαμβάνει το σύνολο των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του χώρου, καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την προσαρμογή του στις ανάγκες της δομής. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τη φύλαξη, τη διαχείριση, την κάλυψη των εξόδων κοινής ωφέλειας, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Υπουργείο φέρει την ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων πυρασφάλειας και υγειονομικής προστασίας, καθώς και για τη διαχείριση αποβλήτων και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών. Από την πλευρά της, η ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, χωρίς να φέρει ευθύνη για την καταλληλότητά του ως προς τη συγκεκριμένη χρήση ή για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Η ετήσια αποζημίωση χρήσης του ακινήτου ορίζεται στο ποσό των 180.000 ευρώ, πλέον των νόμιμων κρατήσεων, και καταβάλλεται προκαταβολικά. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν των 30 ημερών προβλέπεται δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης, το Υπουργείο υποχρεούται να αποδώσει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε, αποκαθιστώντας τυχόν φθορές και απομακρύνοντας εγκαταστάσεις ή προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Διοικητικά Δικαστήρια, ενώ κάθε τροποποίηση των όρων γίνεται αποκλειστικά εγγράφως. Η σύμβαση συνοδεύεται από παραρτήματα, στα οποία περιλαμβάνονται το τοπογραφικό διάγραμμα του παραχωρούμενου χώρου και το υπόμνημα των απαιτούμενων εργασιών και παρεμβάσεων για τη λειτουργία της δομής.