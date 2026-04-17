Διακοπές στα χωριά και τα βουνά – Νέο σχέδιο της Ε.Ε. αντίδοτο στον υπερτουρισμό

Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στην αποσυμφόρηση των «κορεσμένων» πόλεων και την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου.
Σε μια ριζική επαναπροσέγγιση του τουριστικού μοντέλου προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να δώσει λύση στην «ασφυξία» που προκαλεί ο υπερτουρισμός σε δημοφιλείς προορισμούς.
Με μια ιστορική απόφαση, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία (33 υπέρ) ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που στοχεύει στην αποσυμφόρηση των «κορεσμένων» πόλεων και την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής υπαίθρου.
Το παράδοξο που καλείται να επιλύσει η ΕΕ είναι σοκαριστικό: το 80% των ταξιδιωτών παγκοσμίως συνωστίζεται μόλις στο 10% των διαθέσιμων προορισμών.
Αυτή η συγκέντρωση οδηγεί σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και κοινωνικές αντιδράσεις, ωθώντας τους ευρωβουλευτές να αναζητήσουν τρόπους «διασποράς» των επισκεπτών.
Η νέα στρατηγική προωθεί λιγότερο προβεβλημένες περιοχές (ορεινές, αγροτικές, απομακρυσμένες), δίνοντας έμφαση σε εναλλακτικές εμπειρίες.
Ο γαστρονομικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός, η ποδηλασία και ο «αναγεννητικός» τουρισμός τίθενται στην πρώτη γραμμή για την επιμήκυνση της σεζόν.
Αναγνωρίζοντας τις πιέσεις στην αγορά κατοικίας και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων, η ΕΕ ετοιμάζει αυστηρότερο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Πέρα από τους κανόνες που ξεκινούν τον Μάιο του 2026, προτείνεται η θέσπιση ορίων στις ημέρες μίσθωσης και αυστηρά συστήματα αδειοδότησης.
Ενιαία μετακίνηση και «πράσινες» συνδέσεις: Κλειδί για την αλλαγή των ροών είναι η συνδεσιμότητα.
Το σχέδιο προβλέπει:
-Επέκταση των νυχτερινών τρένων και διασυνοριακών δρομολογίων.
-Ανάπτυξη δικτύων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
-Ενιαίο ψηφιακό εισιτήριο, που θα επιτρέπει στον ταξιδιώτη να κλείνει πλοία, τρένα και αεροπλάνα με μία μόνο κράτηση.
Για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού, προτείνεται η θεσμοθέτηση μιας «κάρτας δεξιοτήτων τουρισμού», που θα λειτουργεί ως ευρωπαϊκό «διαβατήριο» για τους εργαζόμενους του κλάδου, διευκολύνοντας την κινητικότητα και την πιστοποίηση της εμπειρίας τους.
Με τον τουρισμό να αντιπροσωπεύει το 10,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και να στηρίζει πάνω από 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, η ανάγκη για βιωσιμότητα είναι επιτακτική.
Ο εισηγητής της έκθεσης, Daniel Attard, τόνισε πως πρόκειται για το πρώτο βήμα προς μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική.
Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια εντός του Απριλίου. Εφόσον εγκριθεί, θα θέσει τις βάσεις για δεσμευτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα καθορίσουν το πώς θα ταξιδεύουμε στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ