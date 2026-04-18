Νέα τροπή στην υγεία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» οδηγήθηκε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ύστερα από απρόσμενη επιδείνωση της υγείας της. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, όταν η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διέλευσή της από τη Λάρισα. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης, όπου και παρέμεινε για σύντομη νοσηλεία προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάστασή της. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στην Αθήνα, όπου εισήχθη στον Ευαγγελισμό και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.