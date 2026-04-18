Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο Κυριακή

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται οι λιμενικές αρχές στο Ηράκλειο, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται την Κυριακή 19 Απριλίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Οι βόρειοι άνεμοι στην περιοχή προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 Μποφόρ, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας για τη ναυσιπλοΐα. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών, καλώντας τους να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους και να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές ή ατυχήματα. Παράλληλα, ισχυρή σύσταση απευθύνεται προς επαγγελματικά αλιευτικά, σκάφη αναψυχής και λοιπά μικρά πλοία να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους και να αποφύγουν τον απόπλου κατά τη διάρκεια ισχύος των δυσμενών καιρικών φαινομένων. Την ίδια ώρα, ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά μέσα, αλιευτικά καθώς και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να παρέμβουν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Όπως επισημαίνεται, το Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ήδη ενεργοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεων, θέτοντας προσωπικό, πλωτά και χερσαία μέσα σε επιφυλακή, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών και την παροχή βοήθειας σε πλοία, σκάφη και πολίτες που ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο.