Η Ντόρα Μπακογιάννη έδειξε τον… δρόμο στον Μακάριο Λαζαρίδη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην κυβέρνηση, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον απόηχο της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης που προκλήθηκε γύρω από το ζήτημα του πτυχίου του και τον διορισμό του ως επιστημονικού συνεργάτη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007. Η αποχώρησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο MEGA, η οποία άσκησε σαφή κριτική, τονίζοντας πως «θα έπρεπε να έχει διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα», ενώ πρόσθεσε ότι «η ιστορία αυτή έχει κόστος για εμάς και μας έχει στεναχωρήσει». Οι δηλώσεις της θεωρήθηκαν καθοριστικές για τις εξελίξεις, εντείνοντας την πίεση προς τον τότε υφυπουργό. Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης υπερασπίστηκε την προσωπική και πολιτική του διαδρομή, επισημαίνοντας ότι πορεύτηκε «με εντιμότητα» και «με το κεφάλι ψηλά», τόσο στην ιδιωτική του ζωή όσο και στην πολιτική του πορεία με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υπογράμμισε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες της Καβάλας, εκλέγοντάς τον δύο φορές βουλευτή, χαρακτηρίζοντας την τιμή αυτή ως ιδιαίτερα σημαντική. Αναφερόμενος στην απόφασή του, σημείωσε ότι στόχος είναι να προστατευθεί το κυβερνητικό έργο και η λειτουργία του Υπουργείου, τονίζοντας πως η παραίτησή του δεν συνιστά απομάκρυνση από τις αρχές και τις αξίες που υπηρέτησε. Ο ίδιος έκανε λόγο για επιθέσεις από την αντιπολίτευση, τις οποίες χαρακτήρισε «τοξικές», επισημαίνοντας ότι αφορούν γεγονός που συνέβη σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες. Ο κ. Λαζαρίδης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, καθώς και όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας. Η παραίτησή του εκτιμάται ότι εκτονώνει την πίεση που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.