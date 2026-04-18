Θρίλερ με βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη δικηγόρος και 20χρονη μητέρα

Από: ΠΚ team

Δίωξη για εμπορία ανθρώπων.

Ένας 48χρονος μαζί με μία 20χρονη έχουν συλληφθεί για υπόθεση με νεογνό στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο άτομα -δικηγόρος ο 48χρονος- και η 20χρονη αλλοδαπή συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Έκαναν σύμφωνο συμβίωσης και το έλυσαν μετά τη γέννηση του μωρού

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική. Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026 όταν ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.

Μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.

 

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις...

0
Σε ποιες περιοχές το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός προσφέρει έως...

Social media και ανήλικοι: Τι προβλέπει η...

0
H συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Το Ελληνικό Κέντρο...

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις...

0
Σε ποιες περιοχές το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός προσφέρει έως...

Social media και ανήλικοι: Τι προβλέπει η...

0
H συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Το Ελληνικό Κέντρο...
Προηγούμενο άρθρο
Μεσόγειο «ψηφίζουν» οι Ευρωπαίοι: Ταξίδια με «πυξίδα» την ασφάλεια και το χαμηλό κόστος
Επόμενο άρθρο
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για αύριο Κυριακή
ΠΚ team
ΠΚ team
Popular

More like this
Related

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν την Τρίτη οι αιτήσεις – Ποιοι δικαιούνται το voucher

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε ποιες περιοχές το πρόγραμμα κοινωνικός τουρισμός προσφέρει έως...

Social media και ανήλικοι: Τι προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας

ΠΚ team ΠΚ team -
H συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Το Ελληνικό Κέντρο...

Η Ντόρα Μπακογιάννη έδειξε τον… δρόμο στον Μακάριο Λαζαρίδη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην κυβέρνηση, καθώς ο Μακάριος Λαζαρίδης...

Σπουδαία ανακάλυψη: Εντοπίστηκε τυχαία η ακριβής τοποθεσία του σπιτιού του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

ΠΚ team ΠΚ team -
Πρόκειται για μια τυχαία ανακάλυψη που φωτίζει ωστόσο τα...

