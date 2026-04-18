Δυναμική επανεκκίνηση της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου και συνάντηση με το προεδρείο της ΔΕΕΠ ΝΔ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Τη δυναμική επανεκκίνηση της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου, σηματοδοτεί η χθεσινή συνάντηση του νέου συμβουλίου της με το προεδρείο της ΔΕΕΠ Ηρακλείου. Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ηρακλείου ο Πρόεδρος Κώστας Γιαννουλάκης, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Χατζηνικολάου, ο ταμίας και τομεάρχης παραγωγικών φορέων Δημήτρης Γερωμαρκάκης.

Ο νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου Χρήστος Δελησάββας παρουσίασε τα μέλη που παραβρέθηκαν στη συνάντηση με τη Νομαρχιακή Ηρακλείου και τόνισε πως όλοι τους φιλοδοξούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, ακούγοντας και καταγράφοντας τα προβλήματα που απασχολούν όχι μόνο τη νεολαία αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Τα στελέχη και ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ηρακλείου Κώστας Γιαννουλάκης διέκριναν τον ενθουσιασμό των μελών της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου και το εντυπωσιακό επίπεδο της συζήτησης που ακολούθησε με τεκμηριωμένο λόγο, με προτάσεις και επισφράγισαν το ξεκίνημα μιας συνεργασίας για το μέλλον της παράταξης στο Ηράκλειο και όχι μόνο .

Μάλιστα τα μέλη της ΟΝΝΕΔ θα δώσουν δυναμικό παρόν στο προσυνέδριο της Ν.Δ. που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο Candia Maris στις 5.30 το απόγευμα όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης.

politika-kritis-ad
Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Ημερίδα «Δύναμη Ζωής – Η ζωή κυλά μέσα μας»
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

