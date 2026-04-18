Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Ημερίδα «Δύναμη Ζωής – Η ζωή κυλά μέσα μας»

«Η θαλασσαιμία δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για συμπολίτες μας που εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα αίματος για να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια.

Η ημερίδα «Δύναμη Ζωής – Η ζωή κυλά μέσα μας», που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο από τον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηρακλείου – Λασιθίου, φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο την επιστημονική διάσταση της νόσου, αλλά και μια κρίσιμη αλήθεια: ότι η επάρκεια αίματος στη χώρα μας παραμένει μια διαρκής πρόκληση.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2023, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν 11.835 μονάδες αίματος, ενώ πραγματοποιήθηκαν 12.611 μεταγγίσεις, γεγονός που καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι ανάγκες υπερβαίνουν τα διαθέσιμα αποθέματα. Και το πιο ανησυχητικό: δεν υπάρχουν σταθερά αποθέματα αίματος.

Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους.

Η συζήτηση που αναπτύσσεται μέσα από την ημερίδα – για την ασφάλεια της αιμοδοσίας, τις θεραπευτικές εξελίξεις, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές προκλήσεις των ασθενών – είναι πολύτιμη. Όμως το ουσιαστικό μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο: χωρίς σταθερή και οργανωμένη συμμετοχή της κοινωνίας, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες.

Η χώρα μας δεν χρειάζεται απλώς περισσότερους αιμοδότες. Χρειάζεται περισσότερους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Ανθρώπους που θα εντάξουν την αιμοδοσία στη ζωή τους, με συνέπεια και συνέχεια. Μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε από τη διαχείριση της ανάγκης στη διασφάλιση της επάρκειας.

Η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι υπόθεση όλων μας – Πολιτείας και κοινωνίας. Είναι δείκτης πολιτισμού, κοινωνικής συνοχής και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Θερμά συγχαρητήρια στον Σύλλογο Θαλασσαιμίας Ηρακλείου – Λασιθίου για την πρωτοβουλία, στους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας για την πολύτιμη συμβολή τους και στους εθελοντές αιμοδότες που κρατούν ζωντανή την ελπίδα.

Το μήνυμα είναι σαφές:

Να αυξήσουμε τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες.

Να κάνουμε την προσφορά στάση ζωής.

Γιατί, πράγματι, η ζωή κυλά μέσα μας – και περνά από το χέρι μας να συνεχίσει να κυλά για όλους.»