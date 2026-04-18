Ηράκλειο:2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ – «Επέστρεφε», 19 Απριλίου – 2 Μαΐου 2026

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συνεχίζει τη δημιουργική έκφραση και την πολιτιστική του παρουσία με τη δεύτερη διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Το 2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης, με τίτλο «Επέστρεφε», εμπνέεται από το γνωστό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη και εξερευνά μέσα από την τέχνη τις έννοιες της επιστροφής, της μνήμης και της σύνδεσης με το παρελθόν και τον εαυτό μας. Μέσα από μουσική, θέατρο και εικαστικές δράσεις, το Φεστιβάλ δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης της πανεπιστημιακής κοινότητας με την πόλη και τον πολιτισμό.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από τις 19 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου 2026. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
• Κυριακή, 19 Απριλίου 2026, ώρα 20:00

Αίθουσα Συναυλιών, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)
«Μίτος φωτός – Ροές ανέμου»

Συναυλία με έργα Μηνά Μπορμπουδάκη / Ergon Ensemble

• Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026, ώρα 20:00
Αμφ. «Μάρκος Καραναστάσης», Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
«επέστρεφε»
Σύμπραξη Θεατρικής Ομάδας & Χορωδίας ΕΛΜΕΠΑ

• Σάββατο, 2 Μαΐου 2026, ώρα 20:00

Αμφ. «Μάρκος Καραναστάσης», Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
«Η σκοτεινή πλευρά της μνήμης / Η Προκυμαία»
Μουσική παράσταση πολυμέσων για το συλλογικό τραύμα της Μικρασιατικής καταστροφής
Γιώργος Μουλουδάκης / Studio 19st

• 22-29 Απριλίου 2026, ώρα 10:00-14:00 & 18:00-21:00 (εκτός ΣΚ)
Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8)
«Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη»

Έκθεση φωτογραφίας – ιστορικό αφιέρωμα στην άγνωστη σελίδα της ελληνικής διασποράς στην Κεντρική Ασία από το αρχείο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού της Τασκένδης.
Εγκαίνια έκθεσης, Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 19:00

Δυναμική επανεκκίνηση της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου και συνάντηση...

0
Τη δυναμική επανεκκίνηση της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου, σηματοδοτεί η χθεσινή...

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Ημερίδα...

0
«Η θαλασσαιμία δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια. Είναι μια...

Popular

More like this
Related

Δυναμική επανεκκίνηση της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου και συνάντηση με το προεδρείο της ΔΕΕΠ ΝΔ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τη δυναμική επανεκκίνηση της ΟΝΝΕΔ Ηρακλείου, σηματοδοτεί η χθεσινή...

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την Ημερίδα «Δύναμη Ζωής – Η ζωή κυλά μέσα μας»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η θαλασσαιμία δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια. Είναι μια...

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε sold out για τον τελικό: «Πάμε να γράψουμε ιστορία»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εισιτήρια για τον τελικό… τέλος! Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε όπως...

Πένθος για τον Αλέξη Kαλοκαιρινό: «Έφυγε» η μητέρα του!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Λουίζα Καλοκαιρινού «έφυγε» νωρίς το πρωί του Σαββάτου...

