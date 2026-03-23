Αναβίωση του εθίμου «Χελιδονίσματα» στην Περιφέρεια Κρήτης

Το χαρμόσυνο μήνυμα της άνοιξης έφεραν στην Περιφέρεια Κρήτης οι μικροί μαθητές από το νηπιαγωγείο «Το Παγκρήτιον». Τα παιδιά, συνοδευόμενα από εκπαιδευτικούς και γονείς, επισκέφθηκαν τον χώρο της Περιφέρειας κρατώντας παραδοσιακά ομοιώματα χελιδονιών και πολύχρωμες χειροτεχνίες, προκειμένου να αναβιώσουν το έθιμο και να τραγουδήσουν τα «χελιδονίσματα».

Τα χελιδονίσματα αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του Μαρτίου. Σύμφωνα με την παράδοση, παιδιά σχολικής ηλικίας γυρίζουν τα σπίτια κρατώντας ένα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού και τραγουδούν για τον ερχομό της άνοιξης. Πρόκειται για ένα έθιμο με βαθιές ρίζες που ξεκινά από τους αρχαίους Έλληνες, πέρασε στους βυζαντινούς χρόνους και διασώθηκε μεταφερόμενο από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα.

Τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς υποδέχθηκαν με χαμόγελα ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νεκτάριος Παπαβασιλείου και στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και όλοι οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, ευχαρίστησαν θερμά το σχολείο για την όμορφη πρωτοβουλία που γέμισε με παιδικές φωνές και αισιοδοξία την Περιφέρεια, και ευχήθηκαν στα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς καλή άνοιξη και καλή πρόοδο. Στο πλαίσιο της γιορτινής αυτής επίσκεψης, πρόσφεραν στα παιδιά το βιβλίο «Μα πού πήγε το νερό;» της συγγραφέως Ειρήνης Ανδρουλάκη, το οποίο αποτελεί έκδοση της Περιφέρειας Κρήτης.