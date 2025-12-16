Ανείπωτη θλίψη στην κοινωνία και την αγορά του Ηρακλείου: Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο Μανώλης Κουμαντάκης

Βαρύ πένθος για τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο της Κρήτης από την απώλεια ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την επιχειρηματικότητα και τη συλλογική δράση

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στον εμπορικό κόσμο, όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά ολόκληρης της Κρήτης, η είδηση του θανάτου του Μανώλη Κουμαντάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Πρόκειται για μια προσωπικότητα που πρωταγωνίστησε επί δεκαετίες στην επιχειρηματική και κοινωνική ζωή του τόπου, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα με τη δράση και τη διαδρομή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλιπών βρισκόταν στο σπίτι του όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να καταλήξει έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά τα μεσάνυχτα και διαδόθηκε γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, με χαρακτηριστική την ανάρτηση του Μάριου Διαμαντάκη, που αποτύπωσε το κλίμα συγκίνησης και απώλειας:

«Με βαθιά οδύνη και συγκίνηση αποχαιρετώ τον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν άνθρωπο που σημάδεψε όσο λίγοι την επιχειρηματική και συλλογική ζωή του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης υπήρξε ένας αυθεντικός αγωνιστής της επιχειρηματικότητας, με ήθος, καθαρό λόγο και βαθιά αγάπη για τον τόπο του. Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες υπηρέτησε με συνέπεια την οικογενειακή επιχείρηση «Ξυλεία ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ», αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει δουλειά, ευθύνη και αντοχή στις δυσκολίες.

Παράλληλα, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στα κοινά, υπηρετώντας με επιτυχία τον επιμελητηριακό θεσμό, τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, σε περιόδους ιδιαίτερα απαιτητικές για την ελληνική οικονομία.

Ήταν ένας άνθρωπος που δεν συμβιβάστηκε ποτέ με τη στασιμότητα. Διεκδίκησε, συγκρούστηκε όταν χρειάστηκε, στάθηκε δίπλα στον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία και πίστεψε βαθιά στη συλλογική προσπάθεια.

Αυτόν τον άνθρωπο είχα την τιμή να γνωρίσω και να συνεργαστώ, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα από τη συμμετοχή μου στον συνδυασμό «Επιμελητηριακό Άλμα». Μια συμμετοχή που, παρότι σύντομη, μου άφησε έντονα το αποτύπωμα της προσωπικότητάς του, της ευθύνης με την οποία αντιμετώπιζε τον θεσμό και του σεβασμού που έδειχνε στους συνεργάτες του.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης υπήρξε ηγέτης με ουσία, πατέρας περήφανος, συνοδοιπόρος έντιμος και άνθρωπος που πίστεψε στους ανθρώπους του μόχθου. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά το έργο, οι αξίες και το παράδειγμά του θα συνεχίσουν να εμπνέουν όλους όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Καλό σου ταξίδι, Μανώλη.

Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες και για όσα μας δίδαξες», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μάριος Διαμαντάκης.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης υπηρέτησε για περισσότερα από 40 χρόνια την οικογενειακή επιχείρηση ξυλείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξή της, ωστόσο η παρουσία του δεν περιορίστηκε μόνο στον επιχειρηματικό τομέα.

Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στα κοινά, υπηρετώντας με συνέπεια και επιτυχία τον επιμελητηριακό θεσμό, τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου καθώς και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, κερδίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση συναδέλφων και συνεργατών.

Η απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον εμπορικό και κοινωνικό ιστό της Κρήτης, με την προσφορά και το έργο του να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.