Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

1. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1. Δεύτερη Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αρ. 64/2025 απόφασης του Π.Σ. που αφορά στον Ορισμό εξουσιοδοτημένων οργάνων για την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφοράς των τραπεζικών λογαριασμών της ΠΚ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Εμμανουήλ Καμπουράκης εντεταλμένος περιφερειακός Σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ιωάννα Σουλτάτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.)

1.2 Έγκριση παράτασης εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», Αναδόχου: «P&C DEVELOPMENT S.A.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Σκουλάς, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.)

2. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εργασίες ασφαλτόστρωσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων μονοπολικών καλωδίων XLPE 150 KV για τα υπόγεια τμήματα Γ.Μ. πλησίον του Υ/Σ Λινοπεραμάτων», με κύριο του έργου Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., ανάδοχο την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. και υπεργολάβο την εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ε, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Συριγωνάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου)

3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

3.1 Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής, Υπηρεσιών, Προμηθειών και υλικών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ