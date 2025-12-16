Βατσινά προς τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας: Ανησυχητική αύξηση της αυτοκτονικότητας εφήβων στην Κρήτη

Κοινοβουλευτική παρέμβαση από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ

Την έντονη ανησυχία της για την αυξανόμενη αυτοκτονική τάση σε ανήλικους και εφήβους στην Κρήτη εκφράζει με κοινοβουλευτική της παρέμβαση η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, φέρνοντας το ζήτημα στη Βουλή και ζητώντας άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας.

Αφορμή για την παρέμβαση αποτελούν τα ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία που ήρθαν στο φως μέσα από πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις ειδικών επιστημόνων και δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της ΚΡΗΤΗ TV.

Σύμφωνα με αυτά, η Κρήτη καταγράφεται πρώτη σε δείκτες αυτοκτονικότητας όχι μόνο στον γενικό πληθυσμό, αλλά – γεγονός που προκαλεί σοκ – και στους ανηλίκους, με ιδιαίτερη έξαρση στους εφήβους.

Όπως αποκάλυψε ο παιδοψυχίατρος Γιώργος Σαμιωτάκης, το 70% των ανηλίκων που επισκέφθηκαν ή νοσηλεύτηκαν σε Παιδοψυχιατρική Κλινική παρουσίαζαν τάσεις αυτοκαταστροφής και αυτοκτονικότητας, στοιχείο που καταδεικνύει το βάθος και την έκταση του προβλήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, οι δείκτες αυτοκτονιών στην Κρήτη είναι σταθερά υψηλότεροι από τον πανελλαδικό μέσο όρο, ιδίως στους άνδρες, με ποσοστά που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 13% ανά 100.000 κατοίκους, όταν ο εθνικός δείκτης κινείται μεταξύ 5% και 8%.

Αίσθηση προκαλούν και τα στοιχεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οποία περίπου το 50% των ατόμων που έχουν ελεγχθεί, διαγνώστηκαν με κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές, ενώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά σοβαρών ψυχικών νόσων, όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.

Με την κοινοβουλευτική της ερώτηση, η βουλευτής ζητά την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη, με έμφαση στην παιδοψυχιατρική φροντίδα, την ανάπτυξη οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε σχολεία και τοπικές κοινότητες, τη στελέχωση των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

«Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται παιδιά και οικογένειες που δοκιμάζονται σιωπηλά. Η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα, πριν χαθούν κι άλλες ζωές» – τονίζεται χαρακτηριστικά στην παρέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχική υγεία δεν μπορεί να παραμένει ζήτημα δεύτερης προτεραιότητας.