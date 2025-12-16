Hράκλειο:Πρώτη προβολή της ταινίας και παρουσίαση του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις. Ο Κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί στην πρώτη προβολή της ταινίας «Εκατόμπολις» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις. Ο κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης», στην αίθουσα Τοιχογραφιών του Μουσείου (1ος όροφος).

Η ταινία «Εκατόμπολις» συνιστά ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό στον κόσμο των πόλεων της αρχαϊκής Κρήτηςˑ στα παράλια και τα λιμάνια, στις κορυφές των λόφων και στα οχυρά υψώματα όπου γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι πρώιμες κοινότητες πολιτών του νησιού.

Το κείμενο της ταινίας υπογράφει ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης, η φωνή του οποίου συνοδεύει την ταινία και αναδεικνύει το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο των πόλεων απ’ όπου προέρχονται τα αρχαία έργα της περιοδικής έκθεσης.

Η ταινία αποτελεί το πρόσφατο έργο του σκηνοθέτη Γιώργου Διδυμιώτη, δημιουργού της βραβευμένης αρχαιολογικής ταινίας «Οι παραθεριστές της ιστορίας», ο οποίος θα παρευρεθεί και θα συζητήσει με το κοινό.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο πρώτος τόμος του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης, έκδοση της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών του Μουσείου, με σύντομη εισήγηση από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δρ Στέλλα Μανδαλάκη και την Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων και Βιβλιοθηκών Δρ Ειρήνη Νικολακοπούλου.

Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 18:00

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Τοιχογραφιών

Eίσοδος: ελεύθερη.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube: https://youtube.com/live/7dHDJFMeh4c?feature=share