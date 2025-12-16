ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Πρώτη προβολή της ταινίας και παρουσίαση του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις. Ο Κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί στην πρώτη προβολή της ταινίας «Εκατόμπολις» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις. Ο κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης», στην αίθουσα Τοιχογραφιών του Μουσείου (1ος όροφος).

Η ταινία «Εκατόμπολις» συνιστά ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό στον κόσμο των πόλεων της αρχαϊκής Κρήτηςˑ στα παράλια και τα λιμάνια, στις κορυφές των λόφων και στα οχυρά υψώματα όπου γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι πρώιμες κοινότητες πολιτών του νησιού.

Το κείμενο της ταινίας υπογράφει ο καθηγητής Άγγελος Χανιώτης, η φωνή του οποίου συνοδεύει την ταινία και αναδεικνύει το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο των πόλεων απ’ όπου προέρχονται τα αρχαία έργα της περιοδικής έκθεσης.

Η ταινία αποτελεί το πρόσφατο έργο του σκηνοθέτη Γιώργου Διδυμιώτη, δημιουργού της βραβευμένης αρχαιολογικής ταινίας «Οι παραθεριστές της ιστορίας», ο οποίος θα παρευρεθεί και θα συζητήσει με το κοινό.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο πρώτος τόμος του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης, έκδοση της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών του Μουσείου, με σύντομη εισήγηση από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δρ Στέλλα Μανδαλάκη και την Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων και Βιβλιοθηκών Δρ Ειρήνη Νικολακοπούλου.

Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Ώρα: 18:00
Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Τοιχογραφιών
Eίσοδος: ελεύθερη.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube: https://youtube.com/live/7dHDJFMeh4c?feature=share

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του...

0
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Με το...

Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη

0
Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον θάνατο...

Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του...

0
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Με το...

Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη

0
Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον θάνατο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Βατσινά προς τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας: Ανησυχητική αύξηση της αυτοκτονικότητας εφήβων στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του Μανώλη Κουμαντάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Με το...

Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον θάνατο...

Βατσινά προς τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας: Ανησυχητική αύξηση της αυτοκτονικότητας εφήβων στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κοινοβουλευτική παρέμβαση από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ Την έντονη ανησυχία...

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST