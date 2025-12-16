Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον θάνατο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης Μανώλη Κουμαντάκη:

«Αποχαιρετούμε με οδύνη τον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν πρωταγωνιστή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου μας, άνθρωπο ασυμβίβαστο και πρωτοπόρο.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης καταγράφεται στην ιστορία της πόλης ως ηγετική προσωπικότητα που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το επιχειρείν και την συλλογική προσπάθεια από πολλές θέσεις, κερδίζοντας την αναγνώριση των συναδέλφων του στον επιχειρηματικό κόσμο και των πολιτών του Ηρακλείου.

Προσωπικά, αποχαιρετώ τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου και της πρώτης του 21ου αιώνα, στη διαδρομή του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (Ο.Π.Ε.Κ.). Τον θυμάμαι ενεργητικά παρόντα από την πρώτη στιγμή, μαχητικό, ευρηματικό και δοτικό, πάντα με την ιδιαίτερη αίσθηση ανθρωπιάς που ήταν στοιχείο διακριτικό του χαρακτήρα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».