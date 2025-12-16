ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τον θάνατο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης Μανώλη Κουμαντάκη:

«Αποχαιρετούμε με οδύνη τον Μανώλη Κουμαντάκη, έναν πρωταγωνιστή της επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου μας, άνθρωπο ασυμβίβαστο και πρωτοπόρο.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης καταγράφεται στην ιστορία της πόλης ως ηγετική προσωπικότητα που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια το επιχειρείν και την συλλογική προσπάθεια από πολλές θέσεις, κερδίζοντας την αναγνώριση των συναδέλφων του στον επιχειρηματικό κόσμο και των πολιτών του Ηρακλείου.

Προσωπικά, αποχαιρετώ τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο της τελευταίας δεκαετίας του 20ου και της πρώτης του 21ου αιώνα, στη διαδρομή του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (Ο.Π.Ε.Κ.). Τον θυμάμαι ενεργητικά παρόντα από την πρώτη στιγμή, μαχητικό, ευρηματικό και δοτικό, πάντα με την ιδιαίτερη αίσθηση ανθρωπιάς που ήταν στοιχείο διακριτικό του χαρακτήρα του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του...

0
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Με το...

Hράκλειο:Πρώτη προβολή της ταινίας και παρουσίαση του...

0
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί στην πρώτη προβολή...

Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του...

0
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Με το...

Hράκλειο:Πρώτη προβολή της ταινίας και παρουσίαση του...

0
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί στην πρώτη προβολή...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Πρώτη προβολή της ταινίας και παρουσίαση του καταλόγου της περιοδικής έκθεσης «Εκατόμπολις. Ο Κόσμος της αρχαϊκής Κρήτης»
Επόμενο άρθρο
Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του Μανώλη Κουμαντάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST