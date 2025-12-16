Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του Μανώλη Κουμαντάκη

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Με το θλιβερό άγγελμα θανάτου

του Μανώλη Κουμαντάκη

Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,

Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης,

π. Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου

συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο

του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την Τρίτη 16/12/2025

και αποφάσισε τα παρακάτω:

• Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του

• Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία

• Να κατατεθεί στη μνήμη του στέφανο

• Να διατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς

• Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Για το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος

Βαγγέλης Καρκανάκης