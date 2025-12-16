ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ψήφισμα Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον θάνατο του Μανώλη Κουμαντάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Με το θλιβερό άγγελμα θανάτου
του Μανώλη Κουμαντάκη

Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,
Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης,
π. Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου

συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, την Τρίτη 16/12/2025
και αποφάσισε τα παρακάτω:

• Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του
• Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία
• Να κατατεθεί στη μνήμη του στέφανο
• Να διατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό για φιλανθρωπικούς σκοπούς
• Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Για το Επιμελητήριο Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος
Βαγγέλης Καρκανάκης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Κάλεσμα της ΄Ενωσης, στους καταναλωτές, για...

0
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νιώθοντας ότι τα φετινά...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις από...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπές στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις...

Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Κάλεσμα της ΄Ενωσης, στους καταναλωτές, για...

0
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νιώθοντας ότι τα φετινά...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις από...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπές στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για τον Μανώλη Κουμαντάκη
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Συλλυπητήριο Μήνυμα Προέδρου Επιμελητηρίου για την απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Κάλεσμα της ΄Ενωσης, στους καταναλωτές, για Χριστουγεννιάτικες αγορές , να αγοράσουν ,από τις Κρητικές Επιχειρήσεις”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νιώθοντας ότι τα φετινά...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις από εργοτάξια , είχαν αφαιρέσει -1000- λίτρα καυσίμων από οχήματα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπές στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις...

Η Motor Oil και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν τις δυνάμεις τους, με στόχο τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δυο εξαιρετικά επιτυχημένες δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών...

Η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. για τον θάνατο του Μανόλη Κουμαντάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια μεγάλη απώλεια για τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST