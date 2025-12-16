Χανιά:Συλλυπητήριο Μήνυμα Προέδρου Επιμελητηρίου για την απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη

Συλλυπητήριο Μήνυμα Προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων & Αντιπροέδρου Κ.Ε.Ε.Ε.

«Ο Επιχειρηματικός Κόσμος των Χανίων Αποχαιρετά τον Μανώλη Κουμαντάκη, τον Αφοσιωμένο & Ασυμβίβαστο Μαχητή του Κρητικού Εμπορίου»

«Ο Επιχειρηματικός κόσμος των Χανίων αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Μανώλη Κουμαντάκη, τον αφοσιωμένο και ασυμβίβαστο “μαχητή” του Εμπορίου της Κρήτης. Έναν αυθεντικό άνθρωπο και συνεπή φίλο που έφυγε από κοντά μας τόσο πρόωρα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την τοπική Επιχειρηματικότητα, την οποία υπηρέτησε ουσιαστικά και ακούραστα, συνδυάζοντας την άρτια οικονομική του κατάρτιση και την 40ετή επιχειρηματική του εμπειρία στην οικογενειακή επιχείρηση ξυλείας.

Δεν έπαψε να αγωνίζεται πολυδιάστατα και επίμονα στην “πρώτη γραμμή” του κοινού μας αγώνα από την Προεδρία της “Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης” με ταυτόχρονη δυναμική προσφορά και στον Επιμελητηριακό θεσμό. Νοιαζόταν πάντοτε στην πράξη για τη Χανιώτικη Επιχειρηματικότητα και δεν έπαψε στιγμή να βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό μαζί μας και με τους εμπορικούς συλλόγους των Χανίων, του τόπου που τόσο ειλικρινά αγαπούσε.

Δυσαναπλήρωτο το κενό! Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στη μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια του Ηρακλείου».

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων &

Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Αντώνης Ροκάκης