«Φωτεινές Στιγμές»: Μία μοναδική μουσική βραδιά, στο πνεύμα των Χριστουγέννων στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

«Φωτεινές Στιγμές»: Μία μοναδική μουσική βραδιά, στο πνεύμα των Χριστουγέννων- Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη μουσική βραδιά με τίτλο «Φωτεινές Στιγμές», την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Πρωταγωνιστεί το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Αέναον» της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ένα από τα πλέον αξιόλογα σύνολα μουσικής δωματίου της χώρας, αποτελούμενο από διακεκριμένους μουσικούς της ΚΟΑ, με πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα και συμμετοχές σε σημαντικές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει σπουδαία έργα του διεθνούς κλασικού ρεπερτορίου, όπως το «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» του Αρκάντζελο Κορέλι, αποσπάσματα από τις «Τέσσερις Εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, το κατανυκτικό «O magnum mysterium» του Τομάς Λουίς ντε Βικτόρια, καθώς και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Αέναον» απαρτίζεται από τους:

Βασίλη Σούκα | βιολί
Χριστόφορο Καραθανάση | βιολί
Αντίλοχο Τρανό | βιόλα
Αστέριο Πούφτη | βιολοντσέλο

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, στο πνεύμα των ημερών, που υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό φωτεινές στιγμές τέχνης και πολιτισμού.

