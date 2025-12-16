“Μικρό Φεστιβάλ”: Ένας αγαπημένος πολιτιστικός θεσμός επιστρέφει, με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει έμπρακτα, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), την επαναδραστηριοποίηση του “Μικρού Φεστιβάλ”, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του Ωδείου Τέχνης Κρήτης.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, σηματοδοτεί την επίσημη αναγέννηση ενός σημαντικού πολιτιστικού θεσμού για την Ανατολική Κρήτη.

Το “Μικρό Φεστιβάλ”, με συνέπεια στην ποιότητα και σεβασμό προς το κοινό επιστρέφει, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι, μέσα από διαφορετικά είδη και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις – έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ζωντανών πολιτιστικών εμπειριών, καθώς και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής έκφρασης και συνεργασίας στον τόπο μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανοίγει το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο (Ώρα έναρξης: 21:00), η αγαπημένη καλλιτέχνιδα Ηρώ, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με ποπ, έντεχνα και λαϊκά στοιχεία, δυνατή σκηνική παρουσία και ερμηνευτική ευαισθησία.

Ο Δήμος και η ΔΑΕΑΝ συνεχίζουν να στηρίζουν πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, αποδεικνύοντας ότι η τέχνη – ακόμη και σε μικρή κλίμακα – έχει τη δύναμη να ενώνει και να εμπνέει.

Προπώληση εισιτηρίων:

 Γενική Είσοδος: 15€

 Μαθητικό / Φοιτητικό: 12€

(Οι θέσεις είναι αριθμημένες)

– Στο Ωδείο Τέχνης Κρήτης, Επιμενίδου 19, Άγιος Νικόλαος

Καθημερινές: 16:00 – 20:00

Σάββατο: 09:00 – 13:00

Τηλ. – 28410 25690