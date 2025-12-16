Xανιά:Σύλληψη ατόμου με δέκα κιλά κάνναβη,επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμα γυναικών

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις του Νόμου περί όπλων στα Χανιά

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ακόμα γυναικών

Κατασχέθηκαν σχεδόν -10- κιλά κάνναβης, χρηματικό ποσό άνω των 7.000 ευρώ, πιστόλι και -3- ζυγαριές

Επιπλέον κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και -2- μοτοσυκλέτες

Συνελήφθη χθες (15.12.2025) βραδινές ώρες σε περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 22χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 53χρονης αλλοδαπής και 29χρονης ημεδαπής κατηγορούμενων επίσης για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών ότι ο αλλοδαπός προβαίνει στην κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών και διαθέτει προς πώληση ποσότητες αυτών, βραδινές ώρες χθες (15.12.2025) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε ο αλλοδαπός και ακολούθησαν έρευνες στην οικία του και ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο σε αγροτική τοποθεσία, που χρησιμοποιούσε ως χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 6 κιλά και 150,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 3 κιλά και 158 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

• 7,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

• πιστόλι με 2 γεμιστήρες ,

• -19- φυσίγγια,

• χρηματικό ποσό -7.160- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -3- ζυγαριές,

• βαλιτσάκι πιστολιού,

• μαχαίρι,

• μεταλλικός τρίφτης,

• -5- συσκευές κινητών τηλεφώνων

Επίσης κατασχέθηκαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και -2- δίκυκλες μοτοσικλέτες, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.