Συλλυπητήρια δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την είδηση της απώλειας του Μανώλη Κουμαντάκη, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απρόσμενη απώλεια του Μανώλη Κουμαντάκη δημιουργεί ένα μεγάλο κενό, πρώτα από όλα στην οικογένειά του και στη συνέχεια στην εμπορική κοινότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης.

Ο Μανώλης Κουμαντάκης, με έντονη παρουσία στα δημόσια πράγματα, πορεύτηκε με αδιαπραγμάτευτη θέληση στον δρόμο της προσφοράς προς τους συναδέλφους του εμπόρους, τους οποίους εκπροσώπησε με δυναμισμό για σειρά ετών.

Στην Περιφέρεια Κρήτης αναπτύξαμε σημαντικές πρωτοβουλίες και κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων.
Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ας είναι αιώνια η μνήμη του».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Κάλεσμα της ΄Ενωσης, στους καταναλωτές, για Χριστουγεννιάτικες αγορές , να αγοράσουν ,από τις Κρητικές Επιχειρήσεις”

Team Πολ. Κρήτης -
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νιώθοντας ότι τα φετινά...

Ρέθυμνο:Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις από εργοτάξια , είχαν αφαιρέσει -1000- λίτρα καυσίμων από οχήματα

Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπές στο Ρέθυμνο Εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις...

Η Motor Oil και το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν τις δυνάμεις τους, με στόχο τους 300.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών

Team Πολ. Κρήτης -
Δυο εξαιρετικά επιτυχημένες δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών...

Η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. για τον θάνατο του Μανόλη Κουμαντάκη

Team Πολ. Κρήτης -
Μια μεγάλη απώλεια για τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου...

