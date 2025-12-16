ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. για τον θάνατο του Μανόλη Κουμαντάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια μεγάλη απώλεια για τον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και της Κρήτης, είναι ο θάνατος του Μανόλη Κουμαντάκη, προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και π. προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Ο Μανόλης Κουμαντάκης που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ξυλείας είχε μια μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία στον εμπορικό κλάδο και ήταν ενεργός πολίτης με απεριόριστη αγάπη για τον τόπο του.

Εκφράζομε τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος και να είναι ελαφρό το χώμα της Κρητικής γης που θα τον σκεπάσει.

Για την ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας ο Τομεάρχης Παραγωγικών Φορέων και Επιχειρηματικότητας Δημήτρης Γερωμαρκάκης

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
