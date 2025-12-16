Ρέθυμνο:Εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις από εργοτάξια , είχαν αφαιρέσει -1000- λίτρα καυσίμων από οχήματα

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπές στο Ρέθυμνο

Εξιχνιάσθηκαν 2 περιπτώσεις από εργοτάξια

Είχαν αφαιρέσει -1000- λίτρα καυσίμων από οχήματα

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -2- περιπτώσεων κλοπών καυσίμων από οχήματα στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα την 14.12.2025 άγνωστοι αφαίρεσαν από μηχανήματα έργων ιδιοκτησίας ημεδαπού , τα οποία ήταν σταθμευμένα σε εργοτάξιο σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου , 800 λίτρα καυσίμων (πετρέλαιο).

Από την αξιοποίηση στοιχείων της ανωτέρω υπηρεσίας ,ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (20 και 23 ετών) οι οποίοι εντοπίσθηκαν μεσημεριανές ώρες χθες (15.12. 2025) και συνελήφθησαν.

Ακολούθησαν έρευνες ,από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρέθυμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, στις οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν οι ημεδαποί, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκε κατασχέθηκε και αποδόθηκε μέρος της αφαιρεθείσας ποσότητας καυσίμου .

Επίσης, εξιχνιάσθηκε μία ακόμα περίπτωση κλοπής -200- λίτρων καυσίμου από όχημα ιδιοκτησίας ημεδαπού σε έτερο εργοτάξιο σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου ,την 17.11.2025.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.