Ε.Π.Κ.Κρήτης: “Κάλεσμα της ΄Ενωσης, στους καταναλωτές, για Χριστουγεννιάτικες αγορές , να αγοράσουν ,από τις Κρητικές Επιχειρήσεις”

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, νιώθοντας ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι τα πιο «δύσκολα» για τους Έλληνες καταναλωτές, καθώς , η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση ,. ο πληθωρισμός, η υπερχρέωση στους πιστωτικούς φορείς ,(τράπεζες ,serveres εισπρακτικες εταιρειες)

Εφορεία, ΕΦΚΑ, η καθήλωση των μισθών και συντάξεων έχουν κατεβάσει την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών, ως κοινωνική οργάνωση και φέτος, στέκεται δίπλα στον προβληματισμό τους, στο γενικότερο γκρίζο κλίμα, προσφέροντας την αλληλεγγύη της, την προστασία της, προσφέροντας με τα μέσα που έχει στην διάθεσή της, ηθική και συμβουλευτική,

μα προπάντων ψυχολογική στήριξη, προκειμένου οι καταναλωτές ,να μπορέσουν να αποβάλλουν τον φόβο, την ανασφάλεια και να μπορέσουν να μπουν στο εορταστικό κλίμα με θετική διάθεση .με την ελπίδα ότι θα έρθουν και καλύτερες μέρες…

Τα φετινά Χριστούγεννα, ‘οπως φαίνεται βρίσκουν τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες , όπως οι αγροκτηνοτροφοι ,αλλά και τους συνταξιούχους φτωχότερους και ψυχικά πιεσμένους.καθως η αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί κατά πολύ, αφού δε κάποια είδη καθημερινής κατανάλωσης η αύξηση της τιμής φτάνει σε κάποια είδη και το 30% νοτρόφοι,

συνταξιούχοι κ.α σε αναστατωση, καθώς η πορεία προς την επιβίωση τους έχει ανατροπή,καθώς βιώνουν μέρες φτώχειας,σημαντικής φτώχειας

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και σε αυτές τις γιορτές στέκεται δίπλα στους δοκιμαζόμενους από την λαίλαπα της ακρίβειας καταναλωτές, ευχόμενη πάνω από όλα υγεία και θετική ενέργεια, και τα δύο σημαντικά και ουσιώδη.

Είναι αλήθεια ,ότι η φτώχεια του κάθε καταναλωτή, θα περάσει και στις μέρες των γιορτών από την ανάγκη του, να τηρήσει το έθιμο, να κάνει τα συνηθισμένα ψώνια, να βρεθεί στην αγορά, εμείς ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

λέμε ότι θέλουμε τους καταναλωτές να κατέβουν με θετική νότα στην αγορά, να ψωνίσουν με τα λίγα ευρώ που έχουν, τοπικά Κρητικά προϊόντα, να αγοράσουν δώρα και τονίζουμε ότι αγοράζουμε ο καθένας με την δική του οικονομική δυνατότητα.

Όμως οφείλουμε να τονίσουμε ότι, δεν είναι όλοι οι καταναλωτές που έχουν “παρκάρει εκτός αγοράς” λόγω της επικρατούσας οικονομικής κρίσης και ακρίβειας.

Είναι όμως όλοι οι καταναλωτές ,που ζουν σε κλίμα ανασφάλειας, κανείς δεν γνωρίζει το αύριο, πάντως γνωρίζοντας ότι οι ημέρες των Χριστουγέννων είναι μέρες της κατανάλωσης και κάποιοι θα θελήσουν να ακολουθήσουν τα ήθη και τα έθιμα των ημερών ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,παραθέτει τις 10 συμβουλές της εφιστώντας την προσοχή των καταναλωτών:

-Ιεραρχουμε τις αγοραστικές μας ανάγκες, βγαίνοντας στην αγορά, με λίστα προϊόντων

-Αγοράζουμε προϊόντα σε χρειαζόμενη ποσότητα. Οφείλουμε να προβαίνουμε σε σύγκριση τιμών και ποιότητας, σε ομοειδή προϊόντα

-Ελέγχουμε τις ημερομηνίες παραγωγής και ανάλωσης των προϊόντων (τρόφιμα)

-Πάντα «τσεκάρουμε» τιμή ραφιού και ταμείου

-Εξετάζουμε προσεκτικά τις «προσφορές» για να αποφύγουμε τις εμπορικές πρακτικές από κάποιους «επιτήδειους»

-Δεν παρασυρόμαστε από τις διαφημίσεις και τις ακριβές μάρκες

-Δεν ψωνίζουμε με χρήση πιστωτικής κάρτας, διότι οι Τράπεζες δεν αστειεύονται με τους όρους πληρωμής (π.χ. επιτόκιο)

-Δεν αγοράζουμε από πλανόδιους, καθώς και τα αγαθά δεν μας προσφέρουν την ζητούμενη ασφάλεια, αλλά και ζημιώουμε την οικονομία της χώρας μας

-Προτιμούμε αγορές κατευθείαν από τους παραγωγούς , ώστε και καλύτερα προϊόντα θα αγοράσουμε και φθηνότερα -Στις αγορές μας ζητάμε πάντα απόδειξη

-Εάν ,παρά την προσοχή μας ,πέσουμε “θύμα” απάτης, παραπλάνησης, αισχροκέρδειας, τηλεφωνήστε στο 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η σε κάποια πλησιεστερη με εσας Εθνική Ένωση Καταναλωτών ,όπως στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτω΄Κρήτης στο τηλ.282109230

Τέλος ,ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα και χαρούμενες γιορτες»

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη