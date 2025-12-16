ΚΡΗΤΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις

Η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60.000 ευρώ.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή για να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο κατηγορούμενοι, πατέρας και γιος, φέρονται να είπαν πως δεν γνώριζαν ότι έχουν δοθεί παρατύπως οι επιδοτήσεις.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων συνεχίζονται και ο κύκλος αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τις απολογίες των δεδομένων ως διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης .

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε και η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαίου ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας εισαγγελέως της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εγγυοδοσίας 60.000 ευρώ. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη που απολογήθηκε, ενώ για σήμερα εκκρεμούν άλλοι 4 κατηγορούμενοι.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Κάλεσμα της ΄Ενωσης, στους καταναλωτές, για Χριστουγεννιάτικες αγορές , να αγοράσουν ,από τις Κρητικές Επιχειρήσεις"
Χανιά:Συνελήφθησαν δύο γυναίκες κατηγορούμενες για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών Επίσης συνελήφθησαν δύο άτομα έγκλειστοι σωφρονιστικού καταστήματος
