Χανιά:Συνελήφθησαν δύο γυναίκες κατηγορούμενες για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών Επίσης συνελήφθησαν δύο άτομα έγκλειστοι σωφρονιστικού καταστήματος

Κατασχέθηκαν 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 27,6 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθησαν χθες (15.12.2025) δυο ημεδαπές και δυο ημεδαποί (έγκλειστοι Καταστήματος Κράτησης), για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών-εισαγωγή σε Σωφρονιστικό Κατάστημα ,στα Χανιά.

Ειδικότερα χθες (15.12.2025) το μεσημέρι δυο ημεδαπές ( 77 και 62 ετών) μετέβησαν σε Κατάστημα Κράτησης στα Χανιά στο πλαίσιο του επισκεπτηρίου οικείων τους προσώπων.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των αντικειμένων που θα παρέδιδαν σε δυο ημεδαπούς έγκλειστους (48χρονο και 37χρονο), από υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς βρεθήκαν επιμελώς κρυμμένα σε ενδύματα και υποδήματα και κατασχέθηκαν :

• 3 αυτοσχέδιες συσκευασίας που περιείχαν συνολικά 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης

• 3 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 27,6 γραμμάρια κάνναβης

• Κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.