ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συνελήφθησαν δύο γυναίκες κατηγορούμενες για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών Επίσης συνελήφθησαν δύο άτομα έγκλειστοι σωφρονιστικού καταστήματος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κατασχέθηκαν 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης και 27,6 γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθησαν χθες (15.12.2025) δυο ημεδαπές και δυο ημεδαποί (έγκλειστοι Καταστήματος Κράτησης), για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών-εισαγωγή σε Σωφρονιστικό Κατάστημα ,στα Χανιά.

Ειδικότερα χθες (15.12.2025) το μεσημέρι δυο ημεδαπές ( 77 και 62 ετών) μετέβησαν σε Κατάστημα Κράτησης στα Χανιά στο πλαίσιο του επισκεπτηρίου οικείων τους προσώπων.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των αντικειμένων που θα παρέδιδαν σε δυο ημεδαπούς έγκλειστους (48χρονο και 37χρονο), από υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς βρεθήκαν επιμελώς κρυμμένα σε ενδύματα και υποδήματα και κατασχέθηκαν :

• 3 αυτοσχέδιες συσκευασίας που περιείχαν συνολικά 42,3 γραμμάρια κοκαΐνης

• 3 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 27,6 γραμμάρια κάνναβης

• Κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο...

0
Μεν. Μποκέας : «Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και...

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για...

0
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ένταξης του...

Ηράκλειο:Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο...

0
Μεν. Μποκέας : «Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και...

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για...

0
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ένταξης του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Επόμενο άρθρο
Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για την σημερινή κινητοποίηση της ΚΕΔΕ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μεν. Μποκέας : «Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και...

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2026 «Η ψήφιση...

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την επέκταση έως τη Σητεία και τη...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ένταξης του...

Δήμος Γόρτυνας:Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Γέργερη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Γόρτυνας – Κοινωνική Υπηρεσία και οι φορείς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST